Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về hiệu quả bất ngờ của "thần khúc diệt muỗi". Một số người dùng mạng xã hội đã chia sẻ kết quả diệt muỗi của họ, cho biết sau khi bật bản nhạc, lũ muỗi dường như bị "choáng váng", bay chậm lại và dễ bị tiêu diệt hơn.

Tranh minh họa

Cô Hà (Quảng Châu) chia sẻ kinh nghiệm bản thân về hiệu quả của "thần khúc diệt muỗi". Cô cho biết, ban chiều tình cờ đọc được thông tin trên mạng về bản nhạc có khả năng khiến muỗi mất phương hướng, bay chậm lại và dễ bị tiêu diệt. Tới 4 giờ sáng, khi bị tiếng muỗi vo ve làm tỉnh giấc, cô đã mở bản nhạc Scary Monsters And Nice Sprites trên điện thoại. Kết quả thật bất ngờ, khi bật đèn lên, cô thấy một con muỗi đậu trên giường. Nó di chuyển chậm chạp và dễ dàng bị cô "xử lý" bằng khăn giấy.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng chia sẻ về hiệu quả kỳ diệu của "thần khúc diệt muỗi". Họ cho biết lũ muỗi bay chậm chạp, loạng choạng, tạo điều kiện thuận lợi để dùng vợt muỗi điện tiêu diệt. Thậm chí, một số người còn hào hứng khoe "chiến tích" diệt muỗi của mình.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện như: "Bài ca chiến thắng muỗi, danh bất hư truyền", "Muỗi: chết rồi, âm thanh đoạt mạng?", "Hay lắm, gọi bản nhạc này là ''thần khúc diệt muỗi' đi" hoặc "Nghe xong, đừng nói muỗi, tôi cũng muốn xỉu", "Tôi nghe cũng thấy khó chịu".

Scary Monsters And Nice Sprites là tác phẩm của nhà sản xuất âm nhạc điện tử người Mỹ Skrillex, phát hành năm 2010. Ca khúc này đã giành được 2 giải Grammy lần thứ 54 cho Bản thu âm nhạc dance xuất sắc nhất và Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất.

Tiến sĩ Lưu, Viện nghiên cứu động vật thuộc Viện Khoa học Quảng Đông, giải thích rằng muỗi cảm nhận âm thanh thông qua rung động của râu trên đầu. Tần số của bản nhạc này có thể trùng với tần số của muỗi, làm giảm ham muốn tấn công của chúng.

Không chỉ Scary Monsters And Nice Sprites, một số người dùng mạng cũng cho biết ca khúc Never Gonna Give You Up cũng có tần số ngăn chặn muỗi lại gần.

Theo NTDTV