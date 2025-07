Tối 30/6 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm chung kết hạng mục Thanh nhạc của cuộc thi Crescendo International Music Festival & Competition 2025 đã khép lại với màn tỏa sáng ấn tượng của cậu bé Dương Đức Hải – học sinh lớp AE 7.1 trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trong số hơn 300 thí sinh xuất sắc toàn quốc và quốc tế bước vào vòng chung kết, Dương Đức Hải là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất và cũng là người khiến cả hội trường “đứng tim” với tiết mục aria Toreador đầy khí chất.

Điều đặc biệt, Hải là thí sinh duy nhất trong đêm thi hát cùng một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp gồm 25 nhạc công, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ Dustin. Trong khi đó, các thí sinh khác trình diễn với phần đệm piano truyền thống.

Không chỉ thi ở một mà đến hai hạng mục – cả Festival (không chuyên) lẫn Competition (chuyên nghiệp), Dương Đức Hải lần lượt giành giải Đặc biệt và giải Nhất bảng thiếu niên (bảng B). Thành tích này càng đáng nể hơn khi cậu chưa từng theo học tại các nhạc viện hay trường chuyên, mà chỉ luyện thanh cùng một thầy giáo theo hình thức một kèm một trong thời gian ngắn.

Opera “ngấm vào máu” từ khi còn bé

Chia sẻ về hành trình của con trai, mẹ của Dương Đức Hải xúc động kể: “Gia đình không ai theo nghệ thuật. Anh trai Hải là bác sĩ, bố mẹ cũng không có nền tảng âm nhạc. Thế nhưng từ nhỏ Hải đã mê opera, có hôm thức đến nửa đêm chỉ để xem các buổi biểu diễn của Luciano Pavarotti, học từng cái nhả chữ, từng cử chỉ biểu cảm.”

Cũng theo gia đình, cậu bé 13 tuổi này không chỉ giỏi hát mà còn học tốt ngoại ngữ, từng giành Huy chương đồng toàn quốc môn tiếng Anh. Việc Hải đến với opera là hoàn toàn tự nhiên, bằng niềm đam mê thuần túy và sự cảm thụ đầy bản năng.

Trên sân khấu Crescendo 2025, Hải không hề tỏ ra áp lực khi là người mở màn. Trái lại, cậu hát bằng tất cả sự tự tin, cuốn hút và tinh thần thăng hoa – đúng như một “nghệ sĩ nhỏ” đã sẵn sàng trình làng.

Sân chơi âm nhạc quốc tế, quy tụ 800 thí sinh khắp thế giới

Crescendo 2025 là mùa thứ hai của cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của hơn 800 thí sinh đến từ các quốc gia như Việt Nam, Pháp, Áo, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei…

Cuộc thi chia thành hai hạng mục chính:

Festival (không chuyên): Tôn vinh bản sắc cá nhân, khuyến khích sáng tạo

Competition (chuyên nghiệp): Đánh giá theo tiêu chuẩn học thuật quốc tế

Các thí sinh tranh tài ở nhiều thể loại như: Piano solo và hòa tấu, nhạc cụ dây, guitar, và thanh nhạc – trong đó opera là điểm nhấn đầy sức hút. Ở vòng chung kết diễn ra từ ngày 27–30/6 tại Hà Nội, hơn 300 thí sinh xuất sắc được chọn từ vòng sơ loại tại ba miền.

Hội đồng giám khảo năm nay gồm những tên tuổi lớn trong lĩnh vực giáo dục và biểu diễn âm nhạc như: GS.TS Giuseppe Modugno (Nhạc viện Vecchi–Tonelli, Ý), Nhạc trưởng Luke Severn (Úc), GS.TS.NGND Trần Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, nghệ sĩ opera Đào Tố Loan…

Giấc mơ vươn xa từ Việt Nam đến nước Ý

Một điểm nhấn quan trọng của mùa thi năm nay là cơ hội dành cho 10 thí sinh xuất sắc nhất nhận học bổng ngắn hạn tại Nhạc viện Vecchi–Tonelli (Modena, Ý) – một trong những cơ sở âm nhạc danh giá trực thuộc Bộ Văn hóa Ý. Ngoài ra, toàn bộ thí sinh đạt giải đều nhận được chứng chỉ chuyên môn quốc tế từ học viện này.

Ở bảng C, thí sinh Nguyễn Lê Huyền Đan giành giải Nhất; bảng D gọi tên Bùi Bảo Ngọc cho giải cao nhất, trong khi các giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Ngọc Thanh (Huế) và Thành Đạt (Hà Nội). Đáng chú ý, hai thí sinh quốc tế là Kaireen Punjabi và Chiara Alina Egger cũng được trao đồng giải Nhất hạng mục Festival dù thi muộn do lý do cá nhân.

Crescendo 2025 đã khép lại nhưng cũng đồng thời mở ra nhiều giấc mơ nghệ thuật – mà câu chuyện của cậu bé Dương Đức Hải là minh chứng rõ ràng nhất: Với đam mê, nỗ lực và môi trường đúng đắn, âm nhạc không phân biệt độ tuổi hay xuất thân.

Và biết đâu, vài năm tới, cái tên Dương Đức Hải sẽ xuất hiện trên các sân khấu opera thế giới – như một Pavarotti nhỏ mang giấc mơ từ Việt Nam đi xa.