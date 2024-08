Thảm kịch kinh hoàng do chặn cửa thang máy: Cô gái rơi xuống hố, tử vong

Vụ tai nạn thang máy kinh hoàng xảy ra gần đây tại một tòa nhà chính quyền ở thành phố Tehran, Iran, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng khi vừa tan ca, đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà nơi cô làm việc.

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn. Theo đó, khi đang chờ thang máy, nạn nhân gặp một đồng nghiệp nữ cũng đang chuẩn bị ra về. Hai người dừng lại trò chuyện trong lúc, không hề chú ý khi cửa thang mở ra. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, người đồng nghiệp vội vàng dùng một tập tài liệu chặn lại.

Mải nói chuyện, nữ nhân viên rơi thẳng xuống hố thang máy, tử vong.

Khi cửa ngoài thang máy mở lại, nạn nhân, vẫn đang mải nói chuyện, bước vào mà không nhận ra rằng cabin thang máy đã không còn ở tầng đó. Cô rơi thẳng xuống hố thang máy trước sự kinh hoàng của nữ đồng nghiệp. Mặc dù người đồng nghiệp đã hô hoán kêu cứu ngay lập tức nhưng quá muộn. Nạn nhân được xác định tử vong tại hiện trường.

Vụ việc này gợi nhớ đến một thảm kịch tương tự xảy ra tại Italy vào tháng 7 năm nay. Một phụ nữ 25 tuổi thiệt mạng khi bước vào thang máy bị hỏng trong tòa nhà chung cư của mình. Thi thể chỉ được phát hiện sau khi cha cô gọi điện cho con gái và nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ hố thang máy.

Hai trường hợp này là lời cảnh tỉnh đau đớn về tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng thang máy. Các chuyên gia an ninh khuyến cáo mọi người phải luôn chú ý quan sát khi bước vào thang máy, đặc biệt là vào ban đêm hoặc tại những nơi không quen thuộc. Bên cạnh đó, ban quản lý các tòa nhà cao tầng cần tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thang máy định kỳ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.