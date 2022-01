Tham khảo những set quà Tết thú vị từ vợ chồng shark Hưng

Sau hơn 2 năm ra mắt thị trường, đến nay Hacoocha - thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ của vợ chồng shark Phạm Thanh Hưng đã trở thành nhãn hiệu quen thuộc, được nhiều khách hàng từ chính khách tới doanh nhân lựa chọn làm quà biếu, tặng mỗi dịp Lễ, Tết hoặc các dịp đặc biệt khác.

Hacoocha có nhiều phẩm trà với chất lượng tuyệt hảo, mẫu mã thanh lịch mang dấu ấn riêng.

Trà - Quà Tết tốt cho sức khỏe

Từ xa xưa, trà được người Việt dùng thường xuyên, bất kể không gian, thời gian. Trà là ngôn ngữ giao tiếp, là khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ hàn huyên của bạn bè tri kỷ, của những cuộc giao lưu bất chợt để từ không quen biết trở thành bạn. Ngày nay, trà còn được dùng như một thực phẩm tốt cho sức khỏe giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện các vấn đề về lão hóa…

Thực tế, các nhà khoa học đã đã chứng minh trà là kho tàng của các hoạt chất sinh học. Điển hình như các polyphenol, các alkaloid, các aminoaxít, vitamin, flavonid, flour, tanin, saponin... Bởi vậy, trà có khả năng kích thích trí não và đem lại niềm vui, trà có lợi cho hô hấp và tim mạch, giúp giảm thiểu sự phát triển tế bào ung thư vì có chứa dược tính EGCG (Epi gallocatechine gallate - một trong những tannin chính được tìm thấy trong trà), loại chất có khả năng chống ung thư (từ ngăn cản tế bào ung thư đến chặng đứng sự di căn của các khối u). ECGC mang tới chất ôxy hóa mạnh gấp 100 lần so với vitamin C và gấp 25 lần so với vitamin E.

Đó cũng là một trong những lý do để vợ chồng shark Phạm Thanh Hưng quyết định lựa chọn Trà (Hacoocha) trở thành một lĩnh vực kinh doanh mới - vô cùng quan trọng của mình.

Bảo trà biếu tết Hacoocha 2022: Trọn vị Tết - Ấm vị tình

Tốt cho sức khỏe nên trà được ưu ái chọn làm quà Tết với nhiều phẩm trà quý, ngon lưu trữ trong bao bì được thiết kế độc đáo, nhằm đảm bảo chất lượng bên trong, đẹp mắt, thanh lịch ở bên ngoài.

Tại Hacoocha - thương hiệu trà Việt với khát vọng đưa cây chè cổ thụ trở thành Quốc bảo Việt Nam, trà hữu có thể tìm thấy các set trà Tết với nhiều ý nghĩa, hòa quyện giữa nét đẹp văn hóa trà truyền thống cùng sự tinh tế, hiện đại trong bao bì thiết kế.

Một set trà Tết tại Hacoocha

Với hàng chục phẩm trà quý, ngon được chế biến từ nguyên liệu là chè Shan tuyết cổ thụ người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn, kết hợp các phẩm trà để mang đến sự hài hòa, phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi người nhận.

Đơn cử, để tặng cha mẹ, người thân, trà hữu có thể chọn các loại trà bánh, có tuổi thọ lâu đời, dược tính cao, đặc biệt giá trị và tốt cho sức khỏe như: Phẩm Xạ Nhật Cung - hoàng trà được ủ chín nhân tạo, phẩm Phong Thụ Nguyệt, phẩm Nguyệt Mãn Khai và phẩm Nhật Nguyệt Giao - phẩm trà sống, đóng bánh và lên men tự nhiên.

Để làm quà tặng biếu đối tác, bạn bè có thể chọn set quà được kết hợp sẵn như: Set trà Tết "The Rhythm of Time" - Nhịp Thời Gian mới xuất hiện tại Việt Nam, bao gồm 15 phẩm trà ngon & quý, kết hợp cùng những câu chuyện thú vị về văn hóa Tết Việt hứa hẹn mang đến cho trà hữu nhiều trải nghiệm thi vị trong ngày xuân; Hoặc các set quà tặng phong phú được kết hợp từ các phẩm trà tinh túy của Hacoocha: Bạc Nguyên Khai, Mộc Thiên Hương, Vân Ủng Sơn, Hồng Nữ Nhi, Sa Mộc Kiếm, Mãn Vụ Sơn, Đại Sơn Khê, Nguyệt Mãn Khai, Phong Thụ Nguyệt, Nhật Nguyệt Giao,….

Set trà Tết độc đáo với tên gọi "The Rhythm of Time" - Nhịp Thời Gian mới xuất hiện tại Việt Nam vừa được Hacoocha giới thiệu ra thị trường .

Và dù chọn phẩm trà hay set trà nào tại Hacoocha, quý trà hữu có thể hoàn toàn hài lòng về chất lượng các phẩm trà luôn đủ hương – sắc – vị, cùng sự thanh lịch, quý phái ở mẫu mã độc đáo, được thiết kế riêng.

Tết đến, xuân về trao nhau những phẩm trà ngon, chúc nhau những điều tốt đẹp, cùng nhau nhâm nhi tách trà, ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một năm đã qua. Một bình trà ngon đêm giao thừa sẽ là sợi chỉ kết nối quá khứ và hiện tại, khép lại một năm đã qua, mở cánh cửa năm mới tràn đầy hy vọng, viên mãn.

