Thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng trầm trọng

Tuyên bố trên được đưa ra khi Israel cho biết sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Hamas.

Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Quỹ dân số Liên hợp quốc cảnh báo, tỷ lệ tử vong sẽ sớm tăng nhanh tại Dải Gaza do chiến sự, dịch bệnh và thiếu nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Hơn 1,6 triệu người ở Gaza đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Trẻ em, phụ nữ mang thai và người già là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, trong khi gần một nửa dân số Dải Gaza là trẻ em.

Theo báo The New York Times, các bệnh viện quá tải ở Dải Gaza đang bị thiếu nhiên liệu. Những cư dân sợ hãi chạy đua đến các trường học do Liên hợp quốc điều hành để trốn các cuộc không kích. Nước và điện bị cắt, biên giới bị đóng cửa. Thậm chí các nghĩa trang cũng không còn chỗ chôn cất người chết.

Ngày 12/10, cơ quan y tế tại Dải Gaza cảnh báo, hệ thống y tế của họ đã "bắt đầu sụp đổ" và khi màn đêm buông xuống, phần lớn lãnh thổ chìm trong bóng tối. Nhà máy điện duy nhất của nước này đã ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu từ trước đó một ngày.

Dải Gaza đang phải hứng chịu hàng trăm cuộc không kích của Israel nhằm trả đũa các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine Hamas vào cuối tuần trước.

Ông Adnan Abu Hasna, Cố vấn truyền thông của cơ quan Liên hợp quốc giúp đỡ người tị nạn Palestine, cho biết: "Chúng tôi đang phải đối mặt với một thảm họa lớn".

Người dân Gaza và các quan chức Israel đều nhấn mạnh tính nghiêm trọng các cuộc tấn công trên, đồng thời cảnh báo, chúng sẽ lan rộng hơn so với các cuộc xung đột trước đây.