Thảm án kinh hoàng: Nam thanh niên 20 tuổi vỡ nội tạng do bị đâm thanh nhựa 70cm vào cơ thể, kẻ thủ ác đưa ra lời khai rùng mình

Sáng ngày 7/1, Sở cảnh sát thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ Han (41 tuổi) - nghi phạm trong vụ án giết người man rợ diễn ra vào ngày 31/12/2021.



Han là giám đốc của một trung tâm thể thao trẻ em tại quận Seodaemun, thủ đô Seoul. Sáng sớm ngày hôm đó, Han đã ngồi trò chuyện với nhân viên của mình là anh B (20 tuổi). Sau đó, giữa hai người đã được cho là nảy sinh cãi vã mâu thuẫn. Vì vậy, Han đã thực hiện loạt hành vi đáng sợ và không thể tin nổi để sát hại đồng nghiệp trẻ.

Kẻ thủ ác bị chính thức bắt giữ sau khi liên tục chối tội

Theo hình ảnh từ CCTV ghi lại, Han đã liên tục đè lên người B hoặc bóp cổ anh nhiều lần trong khoảng 10 phút. Anh B có chống cự, cố thoát ra nhưng không thành công. B cũng có biểu hiện say xỉn, kiệt sức nên không có khả năng phản kháng tốt.



Han đã lấy một thanh nhựa dài, nhiều khả năng là dụng cụ tập xà của trẻ em để đưa vào cơ thể B qua đường hậu môn. Theo kết quả khám nghiệm tử thi sau đó, thanh nhựa dài 70cm, có đường kính 3cm đã khiến trực tràng, túi mật, gan, thậm chí là tim nạn nhân bị vỡ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến B tử vong.

Trung tâm thể dục trẻ em nơi diễn ra vụ việc

Khoảng 7 tiếng đồng hồ sau khi phạm tội, chính Han đã gọi cho cảnh sát để báo án rằng: "Người bạn tôi uống cùng hôm qua có cơ thể cứng và rất lạnh. Anh ấy đã bất tỉnh". Khi cảnh sát tới nơi, hắn đã giấu hung khí đi và nói không biết tại sao B lại bị như vậy. Hắn còn tiếp đón các cảnh sát, vuốt tóc nạn nhân và lấy áo của mình che phần dưới của B trước khi rời đi.

Hình ảnh Han rời khỏi trung tâm sau khi cảnh sát đến

Ban đầu, trước cơ quan điều tra, tên này khai báo vòng vo, chối tội, liên tục khẳng định mình không nhớ gì do quá say. Sau khi cảnh sát phân tích camera an ninh nhiều lần và đặt hàng loạt câu hỏi, Han mới bình tĩnh thừa nhận: "Tôi cảm thấy không hài lòng với hành vi của hắn sau khi uống rượu, vì vậy tôi đã hành hung anh ta và có vẻ như đã dẫn đến án mạng".

Sáng 7/1, cảnh sát cũng đã tổ chức họp báo công bố các thông tin về vụ án khiến dư luận phẫn nộ. Một quan chức cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm và điều tra xác định Han không có hành vi dâm ô đối với B, chưa thể tìm ra động cơ giết người khác và không có tình tiết nào cho thấy đây là một tội ác có kế hoạch từ trước.

Cảnh sát cho biết hiện đang tiến hành kiểm tra tâm lý đối với ông Han và chưa xem xét việc tiết lộ danh tính của nghi phạm.



