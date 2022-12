Tết trao Microlife - Một năm khỏe mạnh, an yên sum vầy

Trao món quà sức khỏe ý nghĩa tới gia đình cùng Microlife

Giải pháp chấm dứt nỗi lo bệnh lý về tim mạch



bệnh lý về tim mạch là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của cao huyết áp vì có thể gây tử vong hoặc biến chứng nặng nề chỉ trong một thời gian ngắn. Đáng sợ hơn, bệnh lý về tim mạch đến rất bất ngờ, dấu hiệu cũng rất nhạt nhòa nên nếu không có kinh nghiệm, bệnh nhân sẽ rất khó đề phòng hoặc nhờ trợ giúp. Đó là lý do vì sao, bệnh lý về tim mạch được coi là "tử thần" đáng sợ nhất khi tiếp cận một cách im lặng và quật ngã nạn nhân chóng vánh.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, bệnh lý về tim mạch đã không còn quá đáng sợ như trong quá khứ. Thay vì bị động chờ bệnh lý về tim mạch, nhiều người Việt Nam hiện nay đã chủ động lựa chọn những sản phẩm giúp ngăn ngừa bệnh lý về tim mạch hoặc cảnh báo sớm các dấu hiệu về cao huyết áp. Trong bối cảnh bệnh bệnh lý về tim mạch có xu hướng trẻ hóa, những người trẻ với chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh, công việc căng thẳng rất có nguy cơ trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Vì vậy, nhu cầu sở hữu giải pháp bảo vệ bản thân, gia đình khỏi bệnh lý về tim mạch hoặc bất kỳ biến chứng nào của cao huyết áp, nhồi máu cơ tim là rất cần thiết để mỗi thành viên có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Công nghệ PAD - Phát hiện rối loạn nhịp tim, cảnh báo sớm các bệnh về tim mạch

Đặc biệt, thế giới đã trải qua ba năm đại dịch với nhiều ký ức kinh hoàng, gióng lên hồi chuông bảo vệ sức khỏe. Được coi là vốn quý nhất của con người nhưng sức khỏe có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào nếu chủ nhân không biết cách bảo vệ đúng đắn. Bước sang năm 2023, lời chúc an khang, thịnh vượng sẽ sớm trở thành hiện thực nếu món quà khai xuân là một bộ sản phẩm Microlife.



Món quà yêu thương cho cả gia đình

Mặc dù người cao tuổi là đối tượng hàng đầu bị bệnh lý về tim mạch "sờ gáy" nhưng căn bệnh này cũng ngày càng trẻ hóa. Lối sống thiếu cân bằng, căng thẳng công việc và chế độ dinh dưỡng không đảm bảo khiến nhiều bạn trẻ trở thành nạn nhân của bệnh lý về tim mạch. Vì vậy, năm mới chính là dịp lý tưởng để các bạn trẻ xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh và theo dõi sức khỏe hàng ngày để tránh được nguy cơ bị bệnh lý về tim mạch.

Bộ sản phẩm máy đo huyết áp Microlife B2 Basic & B3 Basic đến từ Thụy Sĩ

Được thiết kế để đo lường chỉ số tim mạch, máy đo huyết áp Microlife phù hợp với người dùng ở nhiều lứa tuổi, cho phép người dùng theo dõi huyết áp, nhịp tim và các chỉ số khác của cơ thể. Khi các chỉ số có sự bất thường, máy đo huyết áp Microlife sẽ cảnh báo để khách hàng có thể can thiệp y tế trước khi tình trạng tồi tệ hơn. Điều này là vô cùng cần thiết vì nếu qua "thời gian vàng", bệnh nhân bệnh lý về tim mạch sẽ rất khó được cứu sống hoặc phục hồi chức năng thần kinh. Đây cũng là lý do vì sao hầu hết bệnh nhân bệnh lý về tim mạch đều tử vong hoặc bị tàn tật suốt đời do không cấp cứu kịp thời.



Để có thể cảnh báo bệnh lý về tim mạch, máy đo huyết áp Microlife được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Nổi bật nhất là công nghệ SmartMAM có khả năng phân tích kết quả thu được từ 2 lần đo tự động, sau đó đưa ra kết quả trung bình cuối cùng trong khoảng thời gian không quá 3 phút với độ chính xác cao nhất. Ngoài ra, công nghệ PAD (Pulse Arrhythmia Detection) chuyên phát hiện rối loạn nhịp tim và cảnh báo cho người dùng. Bên cạnh đó, công nghệ Gentle+ sẽ mang lại trải nghiệm êm ái, dễ chịu mỗi khi đo sức khỏe.

Bên cạnh các công nghệ hiện đại, máy đo huyết áp Microlife còn có thiết kế nhỏ gọn, màn hình LED to, hiển thị rõ các thông số cùng hệ thống nút bấm thông minh, dễ dàng điều khiển.

Hiện nay, máy đo huyết áp Microlife đã có mặt trên cả nước thông qua hàng chục ngàn điểm bán lẻ. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm với mức giá vô cùng phải chăng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, những chiếc máy đo huyết áp Microlife rất tự hào được đồng hành cùng khách hàng trong năm mới với sức khỏe trọn vẹn và bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè, Microlife chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng để mở đầu năm mới Quý Mão.