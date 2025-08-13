Taxi tự lái bất ngờ lao xuống hố khi đang chở hành khách

Theo Sohu, chiều 6/8, tại quận Vĩnh Xuyên (Trùng Khánh, Trung Quốc), một chiếc taxi tự lái Apollo Go của dịch vụ robotaxi do Baidu vận hành đã bất ngờ lao vào hố thi công sâu khoảng 3 mét. Thời điểm xảy ra sự cố, xe đang chở một hành khách nữ.

Chiếc taxi tự lái Apollo Go đã bất ngờ lao vào rãnh thi công sâu khoảng 3 mét. (Ảnh: Sohu)

Theo Huashang Daily, khi chiếc xe rơi xuống, nó bị kẹt ở tư thế nghiêng, vừa khít lòng hố. Nữ hành khách trong xe đã khá hoảng loạn và phải nhờ người dân quanh đó hỗ trợ. Người dân phải bắc thang để giúp cô gái trèo lên. May mắn, cô không bị thương, nhưng bối rối không hiểu vì sao xe lại có thể chạy thẳng vào một hố lớn như vậy.

Người dân phải bắc thang để giúp nữ hành khách gái trèo lên. (Ảnh: Sohu)

Các nhân chứng cho biết khu vực thi công có rào chắn và biển cảnh báo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bằng cách nào chiếc xe tự hành có thể vượt qua và rơi xuống hố. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên những tranh luận gay gắt về mức độ an toàn của công nghệ lái xe tự động.

Phản hồi từ Baidu và Apollo Go

Ngay trong đêm 6/8, Apollo Go đã cử xe cẩu đến hiện trường để đưa phương tiện ra khỏi hố. Ngày hôm sau, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng ra thông báo bày tỏ sự thấu hiểu với tâm lý của hành khách, đồng thời khẳng định "an toàn là nguyên tắc hàng đầu" của hệ thống taxi không người lái.

Baidu hiện sở hữu một trong những đội robotaxi lớn nhất Trung Quốc, với hoạt động tại các thành phố lớn như Vũ Hán, Bắc Kinh, Trùng Khánh và đang mở rộng hợp tác quốc tế với các hãng gọi xe như Uber và Lyft. (Ảnh: Sohu)

Theo hãng, tính đến nay, đội xe Apollo Go đã vận hành thương mại thử nghiệm tổng cộng hơn 100 triệu km mà "chưa từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng" do xe gây ra. Reuters dẫn lại rằng Baidu hiện sở hữu một trong những đội robotaxi lớn nhất Trung Quốc, với hoạt động tại các thành phố lớn như Vũ Hán, Bắc Kinh, Trùng Khánh và đang mở rộng hợp tác quốc tế với các hãng gọi xe như Uber và Lyft.

Bối cảnh triển khai tại Trùng Khánh

Apollo Go chính thức ra mắt ở quận Vĩnh Xuyên từ tháng 6/2022. Theo Sohu, đến tháng 3/2025, hệ thống đã thiết lập hơn 4.000 điểm đón trả khách, phủ sóng diện tích hoạt động hơn 130 km² và đạt 100% vận hành không người lái tại khu vực này từ tháng 10 năm trước.

Vĩnh Xuyên là một trong những quận tiên phong áp dụng dịch vụ taxi tự lái ở quy mô lớn, với điều kiện hạ tầng phức tạp, nhiều công trình xây dựng và giao lộ nhiều tầng, đây cũng là môi trường thử thách đối với các hệ thống AI điều khiển phương tiện.

Nghi vấn nguyên nhân và câu hỏi về an toàn

Huashang Daily cho biết, hiện nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra. Giả thuyết được đặt ra là hệ thống nhận diện của xe có thể đã không phân tích đúng tình huống tại công trường hoặc không nhận diện được rào chắn, dẫn tới di chuyển sai hướng. Trong khi đó, phía công trường khẳng định các tiêu chuẩn an toàn và cảnh báo đều được thiết lập đầy đủ.

Taxi tự lái rơi xuống hố sâu 3m khi đang chở khách. (Nguồn: Sohu)

Sự cố này không gây thương vong, nhưng đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Một bộ phận người dùng cho rằng đây là sự cố "hiếm nhưng khó tránh" trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới, trong khi nhiều ý kiến khác lo ngại nếu tình huống tương tự xảy ra ở môi trường giao thông đông đúc, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Công nghệ mới và thách thức niềm tin

Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh thương mại hóa xe tự lái, vụ việc này trở thành phép thử niềm tin của công chúng với loại hình phương tiện tương lai. Các chuyên gia nhận định, dù công nghệ AI có khả năng xử lý hàng triệu tình huống, vẫn tồn tại những "điểm mù" khi gặp điều kiện hạ tầng bất thường.

Theo Reuters, Baidu khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện thuật toán và hệ thống cảm biến để tránh những sự cố tương tự. Tuy nhiên, vụ rơi hố ở Vĩnh Xuyên là minh chứng rằng an toàn của xe tự lái không chỉ phụ thuộc vào phần mềm, mà còn vào sự phối hợp giữa nhà vận hành, chính quyền và đơn vị thi công hạ tầng.

