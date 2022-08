Tăng Duy Tân: “Bên trên tầng lầu” là câu chuyện của chính tôi khi rơi vào trầm cảm, bất ngờ khi tiết lộ là em trai họ của một nam ca sĩ nổi tiếng

Với những bản hit gây xôn xao mạng xã hội như Bên trên tầng lầu, Ngây thơ, Không phai (05), Dạ vũ, Tăng Duy Tân đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê ở Quảng Trị, là cháu của nhạc sĩ Trần Hoàn, em họ ca sĩ Tùng Dương. Tăng Duy Tân tốt nghiệp ngành Đông Phương học, thuộc Đại học Khoa học, Đại học Huế. Duy Tân từng là hướng dẫn viên du lịch trước khi chuyển hướng sang làm nhạc sĩ, ca sĩ. Các ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác và thể hiện luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Bài hát mới nhất - Bên trên tầng lầu đang nằm trong Top xu hướng của TikTok với hàng chục triệu video clip ghép lời ca khúc. Trên YouTube, Bên trên tầng lầu thu về hơn 17 triệu lượt view. Ngoài ra, ca khúc này còn đứng đầu bảng xếp hạng Top Vietnamese Songs và Hot 100 của Billboard Việt Nam, vào Top thịnh hành của YouTube thế giới.

Trò chuyện với Tăng Duy Tân, chàng trai trẻ cho biết rất hạnh phúc khi được công chúng đón nhận. Tăng Duy Tân đã từng có khoảng thời gian không biết mình là ai, chẳng biết mình sống vì cái gì thế nên khi nhận nhiều niềm vui từ các bảng xếp hạng âm nhạc, em trai họ của Tùng Dương không giấu được sự tự hào.

Tăng Duy Tân hát live Bên trên tầng lầu

Bỏ việc lương 30 triệu/tháng để theo đuổi giấc mơ âm nhạc

Cảm xúc của Tăng Duy Tân như thế nào khi ca khúc Bên trên tầng lầu đang được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt?

Trong vòng 2 tuần trở lại đây, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Nếu nói về cảm xúc thì đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc với lo lắng. Khi được mọi người đưa mình từ trong bóng tối ra ánh sáng, tôi vừa vui mừng mà lại vừa bất an. Cũng khá là áp lực bởi vì từ bây giờ trở đi thì cuộc sống, công việc và hành trình theo đuổi âm nhạc của mình như thế nào sẽ ở trong tầm quan sát của khá nhiều người.

Mấy ngày qua, tôi có lên mạng và phát hiện ra mình được mọi người quan tâm. Mọi người nhắc đến bài Bên trên tầng lầu, gọi tên Tăng Duy Tân và làm nhiều thứ khác nữa. Khán giả bình thường nhắc, các streamer nhắc, rồi những anh chị nổi tiếng cũng nhắc nữa. Dù việc nhắc này có cả bình luận tích cực lẫn tiêu cực nhưng nhìn chung nó mang lại cho tôi nhiều niềm vui.

Bình luận tích cực và tiêu cực cụ thể như thế nào? Tân có thể chia sẻ về điều này không?

Tích cực thì mọi người khen Tân hát hay, nhạc lạ, phong cách độc đáo, có khả năng sáng tác tốt và có nhiều bài hit. Nhưng tôi nghĩ mọi người đang khen mình hơi quá, tôi không đến mức được như thế đâu. Tôi xem lời khen là động lực để mình cố gắng thêm chứ không nghĩ quá nhiều.

Còn tiêu cực thì chủ yếu là mọi người chê tôi trình diễn chưa tốt, hát còn chỗ không được hay rồi chê các vấn đề liên quan đến chuyên môn âm nhạc. Gần đây nhất, tôi có diễn ở Bình Dương và hát live không được tốt. Xem video clip trình diễn của tôi, nhiều người chê là ca sĩ phòng thu, không biết trình diễn. Một số khán giả bênh vực thì nói nhẹ nhàng hơn rằng: Ông Tăng Duy Tân mới khỏi COVID-19, chắc là sức khỏe chưa ổn định nên mới hát như vậy.

Tôi không dám biện minh gì, vì thực sự mình hát live chưa tốt. Tôi nhận ra rằng, không chỉ có giọng hát đâu, để theo đuổi công việc này, tôi cần trau dồi, rèn luyện thêm về vũ đạo, thể lực, phong cách trình diễn và cả ngoại hình nữa. Tôi không thể làm ca sĩ với những màn trình diễn live chưa tốt được.

Từ chia sẻ của Tân tôi thấy bạn là người khá tích cực, ngay cả khi bị chỉ trích nặng nề vẫn không "xù lông" lên để bảo vệ bản thân. Điều này có đúng không Tân nhỉ?

Trong quá trình sống thì tôi hay để ý chuyện này chuyện kia, chẳng hạn tôi quan sát và tìm hiểu xem tại sao ngôi sao kia vì sao đang nổi tiếng rồi bỗng dưng sụp đổ, hay 1 bài hát vì sao lại thành hit. Bây giờ cái việc trước mắt, tôi thấy mình sai, tôi phải tìm hiểu nguyên do vì đâu mình bị khán giả chỉ trích để từ đó sửa đổi.

Trước đây, tôi chỉ ở trong phòng thu, ăn, ngủ, sáng tác rồi làm tất cả mọi việc liên quan đến âm nhạc tại không gian này. Hoạt động nghệ thuật của tôi rất ít, thậm chí là có giai đoạn gần như không làm gì luôn. Bây giờ cơ hội đến, tôi càng trân trọng nó hơn. Thêm nữa, từ khi xác định đi theo con đường này là tôi tự nhủ cuộc sống của mình phải thay đổi. Ở bên cạnh tôi còn có cha mẹ và em trai, tôi phải làm gương cho em mình, tôi không thể nói sai hay làm sai quá nhiều được. Tôi ý thức được chuyện giữ gìn hình ảnh để gia đình không bị ảnh hưởng.

Tôi có biết chuyện Tân từng làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng bạn đã bỏ công việc này để theo đuổi âm nhạc. Quá trình đó có gặp nhiều khó khăn không?

Từ năm 2014 là tôi đã bắt đầu hoạt động rồi, nhưng lúc này hoạt động kiểu không chuyên, tôi toàn hát lót cho ca sĩ khác. Sau đó, tôi bỏ tầm 4 năm để đi học, đến lúc ra trường, tôi làm hướng dẫn viên du lịch dẫn tour trong nước và có thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/tháng. Chị nghĩ xem, sinh viên mới ra trường mà nhận mức lương này thì quá ổn định. Ba mẹ tôi vì nuôi con ăn học nên đã vay mượn khoản tiền khá lớn, đến lúc con đi làm hướng dẫn viên có tiền, ba mẹ cũng mong tôi phụ giúp trả nợ phần nào.

Nhưng mà tôi không làm được nữa, tôi đi dẫn đoàn mà giai điệu cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Tôi về nói với bố mẹ rằng xin hãy cho con được đi con đường này, cho con tầm 2-3 năm làm điều con muốn đi, nếu không làm được mà để về già mới theo đuổi thì nó sẽ là bóng ma ám ảnh cả cuộc đời con. Rồi thế là bố mẹ cũng chấp nhận luôn.

Buồn cười lắm, lúc bắt đầu mọi thứ thì tôi chẳng có gì trong tay, cứ đi ra Hà Nội với niềm tin rằng có 1 anh quản lý đã nhận ra khả năng của mình và cho mình cơ hội. Đến bây giờ, sau mấy năm làm việc cùng nhau, thì anh quản lý ấy vẫn đang đồng hành cùng tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày gian khó nhất.

Sáng tác "Bên trên tầng lầu" khi bị trầm cảm, cố gắng thoát ra cảm xúc tiêu cực

Nói 1 chút về "Bên trên tầng lầu" nhé, đây là ca khúc Tăng Duy Tân sáng tác trong hoàn cảnh thế nào? Nó có phải là câu chuyện của chính bạn không?

Tôi sáng tác Bên trên tầng lầu trong giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19. Tôi nghĩ, chị và tôi hay nhiều người khác vẫn còn bị ám ảnh về khoảng thời gian này. Tôi gửi gắm cảm xúc mà chúng ta bị mắc kẹt, không biết làm thế nào để thoát ra. Còn riêng cá nhân mình, bài hát này còn có liên quan đến câu chuyện cá nhân và những nỗi niềm về tình yêu, công việc nữa.

Tăng Duy Tân sáng tác Bên trên tầng lầu khi bị trầm cảm

Ca từ bài hát không nhắc đến tầng lầu nào hết nhưng tại sao lại có tên Bên trên tầng lầu? Tầng lầu ở đây là nội tâm của chúng ta. Tôi từng cố gắng cầu cứu ai đó giúp mình thoát khỏi cảm giác bị mắc kẹt, mọi thứ gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe nhiều lắm nhưng chẳng có ai hết. Ai cũng như mình hết thì biết cầu cứu ai bây giờ? Đến giờ, khi đã vượt qua rồi tôi mới nhìn nhận lại. Tôi chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý nên không biết chính xác bệnh lý là gì, nhưng nếu chỉ dựa vào biểu hiện thì chắc là bị trầm cảm.

Tôi muốn gửi gắm đến những ai từng bị như mình đó là đừng bỏ cuộc, đừng buông xuôi, hãy cố gắng thoát ra để làm lại từ đầu. Sự giải thoát của chính mình mới là quan trọng nhất, chỉ có mình mới cứu mình được thôi. Mình không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng mình có quyền chọn thái độ sống mà. Tại sao mình phải tiêu cực chứ.

Tôi có thể hỏi nhiều hơn về những lý do liên quan đến công việc, tình cảm đã làm Tăng Duy Tân rơi vào bế tắc chứ?

Công việc không tốt, tình cảm không tốt và điều giống như giọt nước làm tràn ly đó là tôi không biết mình là ai, mình sống để làm gì. Đúng thời điểm này, tôi không biết mình sống vì điều gì, kiểu như mình trôi trong vũ trụ, chẳng hiểu mình tồn tại vì mục đích gì cả. Tôi tự hỏi vì sao trước đây mình có năng lượng tích cực, mình muốn cống hiến nhưng bây giờ thì chẳng còn bất cứ điều gì?

Trước khi nổi tiếng với "Bên trên tầng lầu", có vẻ như Tăng Duy Tân đã hoạt động âm nhạc với nhiều sự khó khăn. Tôi nói như vậy có đúng không?

Đúng là như vậy, có khoảng thời gian tôi chẳng có hoạt động gì cả, cũng không có show gì mời đi hát luôn. Trước đây, khi mới phát hành bài Tình đầu, tôi còn nghĩ là nếu ca khúc này mà không ai nghe thì coi như xong, công ty quản lý giải tán, ai về nhà nấy vì chẳng còn tiền để làm gì nữa rồi. Nhưng may mắn làm sao, bài Tình đầu được khán giả hoan nghênh, mọi thứ bắt đầu khởi sắc và tôi có thêm động lực để làm việc. Dù thời điểm này khó khăn vẫn còn, show chậu sau khi bài Tình đầu ra mắt vẫn chưa có đâu, tất cả vẫn còn mông lung lắm.

Đến đầu năm 2022, khi dịch bệnh dần qua, các bài hát được đón nhận nhiều hơn, tôi mới đi show dần. Mà cũng lác đác có show thôi nhé, tháng tầm 1 - 2 cái chứ không có nhiều. Mọi thứ chỉ mới đổi khác khi bài "Bên trên tầng lầu" được yêu thích. Tôi và anh em trong ekip mừng lắm, tôi trân trọng mọi cơ hội đã đến với mình, tôi phải cố gắng trình diễn và khắc phục điểm yếu. Nếu hát live chưa tốt thì đi tập thể lực nhiều hơn, trình diễn chưa đẹp thì đi học thêm, tôi thậm chí còn sửa mũi để trông đẹp trai hơn nữa.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi diễn ra như thế nào? Đến giờ Tăng Duy Tân có tự tin với diện mạo của mình không?

Tôi sửa mũi chắc cũng được hơn nửa năm rồi, tôi từng làm 1 video clip đăng lên mạng xã hội nói về việc này, tôi chưa từng giấu chuyện mình sửa mũi. Trước đây, tôi luôn tự ti về bản thân mình, tôi nghĩ mình vừa đen, vừa xấu, lại còn lùn nữa, khó có thể đứng trên sân khấu được. Để có quyết tâm sửa mũi, người xung quanh cũng tác động vào tôi nhiều.

Hồi mới sửa mũi, nhìn mặt tôi sưng to ghê lắm. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, nhìn mũi sưng lên rồi bọng mắt to ra, tôi cảm thấy tự ti vô cùng. Cũng may giai đoạn này đã qua nên giờ tôi thấy đỡ hơn. Nhưng tôi cứ luôn băn khoăn lo lắng, chẳng biết mọi người nhìn mũi mình có thấy giả trân không? Tôi sợ cái mũi không được tự nhiên sẽ làm cho mọi người có ác cảm.

Tăng Duy Tân tự hào nói về anh họ Tùng Dương

Những dự định mới của Tăng Duy Tân trong thời gian tới là gì nhỉ?

Tôi sẽ học vũ đạo, tập thể lực và tập hát làm sao cho mỗi lần đi trình diễn khán giả đều thấy Tăng Duy Tân tiến bộ qua từng ngày. Anh Tùng Dương cũng hay nhắn nhủ tôi phải làm nghề nghiêm túc, không được để thông tin tiêu cực xuất hiện vì sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình. Vì chúng tôi là anh em họ mà, nên luôn cho nhau những lời khuyên tích cực. Có thể, trong thời gian tới 2 anh em sẽ có chung 1 dự án âm nhạc nào đó.

Xin cám ơn Tăng Duy Tân vì đã dành thời gian chia sẻ!

