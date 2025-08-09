Ngày 29/7, Ban quản lý Thiếu Lâm Tự (Trung Quốc) thông báo bổ nhiệm hòa thượng Thích Ấn Lạc làm trụ trì mới , thay cho Thích Vĩnh Tín - người đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm pháp luật và giới luật nhà Phật. Hòa thượng Thích Ấn Lạc (59 tuổi) được biết đến với phong cách lãnh đạo khiêm tốn và tận tụy trong suốt 20 năm làm việc tại chùa Bạch Mã, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc.

Khi nhậm chức, ông ngay lập tức công bố 5 cải cách toàn diện bao gồm: Dừng các buổi biểu diễn thương mại, cấm các nghi lễ tấn phong tốn kém, dỡ bỏ các cửa hàng trong chùa, thúc đẩy tự cung tự cấp thông qua nông nghiệp, cải tổ phân phối thu nhập bằng cách loại bỏ các loại phí bị chỉ trích trước đây.

Hòa thượng Thích Ấn Lạc thực thi cuộc cải cách nghiêm ngặt. (Ảnh: Baidu)

Hòa thượng Thích Ấn Lạc bày tỏ lo ngại rằng một số nhà sư đã đi chệch khỏi con đường tâm linh: "Hiện nay, một số nhà sư không thực sự tu tập cũng như không làm việc đúng đắn".

Ông nêu một số ví dụ như các nhà sư gọi đồ ăn mang về trong phòng thiền hoặc nghe nhạc pop bằng tai nghe trong khi tụng kinh. Tân trụ trì cũng tạm dừng các chuyến lưu diễn quốc tế của đội võ thuật Thiếu Lâm Tự , tạm dừng các cửa hàng văn hóa và sáng tạo cũng như các cửa hàng trực tuyến vốn từng là nguồn thu chính.

Một nhà sư đang tập thể dục để chuẩn bị cho lối sống mới nghiêm ngặt tại Thiếu Lâm Tự. (Ảnh: Baidu)

"Hệ thống loại trừ cấp thấp nhất" cũng được đưa ra, theo đó các nhà sư không vượt qua kỳ đánh giá trong 3 tháng liên tiếp có thể bị yêu cầu rời đi. Những quy định mới cũng áp đặt mức độ kỷ luật chưa từng có tại ngôi chùa.

Các nhà sư Thiếu Lâm Tự hiện tại phải tham gia cầu nguyện vào lúc 4h30, sau đó là làm nông và luyện tập võ thuật Thiền vào buổi chiều. Điện thoại di động phải được cất giữ trong kho trung tâm và mọi hình thức giải trí đều bị cấm, thời gian sử dụng giảm xuống chỉ còn 30 phút.

Chế độ ăn uống cũng trở nên khắc khổ hơn, chủ yếu là rau và các sư chỉ được phép ăn đậu phụ một lần mỗi tuần.

Lịch trình làm việc dày đặc và những cải cách về lối sống của ngôi chùa nổi tiếng được cư dân mạng hài hước gọi là "Phật giáo 996", so sánh với văn hóa làm việc tại nhiều công ty công nghệ Trung Quốc - từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.

Một nhà sư trẻ mang khay thức ăn tại Thiếu Lâm Tự, nơi áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chủ yếu là rau. (Ảnh: Baidu)

Động thái này của hòa thượng Thích Ấn Lạc là gây ra làn sóng từ chức. Chỉ trong vòng 1 tuần sau khi vị trụ trì mới được bổ nhiệm, hơn 30 người được cho là đã rời khỏi chùa. Không rõ liệu họ chuyển đến chùa khác hay không.

Một nhà sư trẻ than thở rằng việc bị tịch thu điện thoại di động, vốn được dùng để đọc kinh, khiến ông cảm thấy như "mất một cánh tay". Một người khác nói đùa rằng giờ đây ông "đang ngửi thấy mùi rau và cảm thấy buồn nôn".

Chùa Thiếu Lâm đón nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. (Ảnh: Baidu)

Sự việc này gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số ủng hộ trụ trì mới của Thiếu Lâm Tự: "Điều này giúp loại bỏ số lượng lớn những kẻ tu hành giả mạo, trở thành nhà sư chỉ để hưởng thụ cuộc sống"; "Những người ra đi chưa bao giờ là nhà sư thực thụ, họ tụng 'vàng' chứ không phải kinh Phật. Đó là điều tốt. Hãy để họ đi và mang theo những điều ô uế".

Có người hài hước bình luận: "Khi những người hành hương đến chùa Thiếu Lâm và chứng kiến cuộc sống vất vả của các nhà sư, họ đột nhiên cảm thấy cuộc sống của họ cũng không đến nỗi tệ".

(Nguồn: SCMP)