Tận tâm như Diệp Lê, bay sang tận Hàn để tổ chức "Thank You Day" cùng các nhãn hàng quốc tế

Ngày 16/7 vừa qua, Diệp Lê đã có chuyến công tác đến Hàn Quốc. Được biết, Diệp Lê ngoài đi công tác làm việc và đến thăm văn phòng các nhãn hàng, cô nàng còn có một buổi gặp gỡ thân mật và cảm ơn các nhãn hàng thân thiết đã đồng hành cùng cô nàng trong suốt quá trình phát triển. Mini event "Thank you Day" của Diệp Lê được tổ chức tại Cộng Caphe Hàn Quốc, chuỗi cà phê thương hiệu Việt đáng ngưỡng mộ đối với giới trẻ. Đồng hành cùng Diệp Lê còn có Giám đốc điều hành của công ty truyền thông Light On, cũng là công ty quản lý truyền thông cho cô trong suốt thời gian qua.



Mini event "Thank You Day" được biết có sự tham gia của các nhãn hàng như Dear Klairs, Roundlab, D'Alba, Beplain, Medipeel và Some by Mi. Vốn là những thương hiệu uy tín và được khá nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Đây là cũng chính là những thương hiệu đã và đang hợp tác với Diệp Lê, cũng như Light On, trong nhiều chiến dịch quảng bá và bán hàng. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài thường niên của Diệp Lê, nằm trong kế hoạch phát triển và duy trì kết nối chặt chẽ với các nhãn hàng. Trên trang cá nhân Diệp Lê cũng chia sẻ rằng, cô nàng đến Hàn Quốc vừa để chia sẻ định hướng kinh doanh sắp tới của mình, vừa để trao đổi cùng các nhãn hàng để có thể mang đến những lợi ích trải nghiệm sản phẩm cho fan nhiều hơn trong tương lai.

Theo những hình ảnh được Diệp Lê và công ty LightOn chia sẻ trên trang cá nhân, Diệp Lê và Ekip khá bất ngờ và vinh dự khi được các thương hiệu và đối tác tại Hàn Quốc không những cùng có mặt đầy đủ để tham dự mini event đầy ấm cúng này của cô, mà còn gửi tặng những bó hoa và phần quà trân quý cho cô và ekip.

Điều mà những người hâm mộ Diệp Lê đều có thể nhận thấy rằng, Diệp Lê ngày càng có những hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp và và bài bản, cũng như mở rộng quan hệ với các đối tác của mình một cách thân thiện và hiệu quả. Vốn được biết đến là một KOL luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng với giá thành hợp lý, cô luôn có đội ngũ chuyên nghiệp để vận hành cho những phiên livestream của mình. Chuyến đi Hàn Quốc lần này cũng một phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết cũng như sự chuyên nghiệp của Diệp Lê cùng với các nhãn hàng.

Đồng hành trong chuyến đi này cùng Diệp Lê, còn có Chanh Thư là thế hệ content creator mới thuộc quản lý của công ty Light On. Cả hai cô nàng ngoài cùng có chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, trên trang cá nhân của cả hai đều chia sẻ nhiều hình ảnh thân thiết trong chuyến đi này.