Chỉ trong tầm 1 tháng gần đây, showbiz Việt có hàng loạt Hoa hậu, Á hậu mới toanh. Trong số đó, Tân Hoa hậu Trái Đất Việt Nam Trâm Anh vướng tranh cãi dữ dội vì phần thi ứng xứ nhạt nhoà như học thuộc bài nhưng lại đăng quang. Thậm chí, nhiều khán giả còn so sánh phần thể hiện của Trâm Anh so với Á hậu 1 Thiên Hương và để lại nhiều bình luận mỉa mai, trái chiều cho rằng ban tổ chức cuộc thi đã can thiệp vào kết quả.

Trong họp báo mới nhất, ông Duy Khánh - đại diện ban tổ chức Tân Hoa hậu Trái Đất Việt Nam đã lên tiếng về thông tin "bán" ngôi vị. Thế nhưng, câu trả lời của người đại diện lại tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội. Theo đó, người này nói: "Nếu có can thiệp thì tôi sẽ chọn Thiên Hương làm Hoa hậu. Tất cả điểm trong đêm thi chung kết do BGK đưa ra, và mỗi giám khảo có cho mình ý kiến khác nhau để chọn ra Hoa hậu đăng quang và tôi là BTC hoàn toàn không can thiệp vào quyết định đó. Tôi chỉ can thiệp vào quyết định ai sẽ là người thi quốc tế".

Ban tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam lên tiếng tin đồn bán giải nhưng vướng tranh cãi vì thiếu tinh tế

Phát ngôn này lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, bởi trong khoảnh khắc người vừa đội vương miện còn đang hiện diện ngay bên cạnh, thì câu khẳng định "tôi sẽ chọn người khác nếu có quyền can thiệp" chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào danh hiệu của Tân hoa hậu. Không chỉ gây bối rối cho cả khán phòng, biểu cảm của Tân Hoa hậu cũng nhanh chóng lọt vào ống kính, Trâm Anh lộ rõ nét mặt gượng gạo, sượng trân, khó che giấu cảm xúc.

Chưa kể, trong họp báo này, dù ngồi bên cạnh Hoa hậu Trâm Anh nhưng đại diện ban tổ chức liên tục đề cao, ca ngợi thành tích của Thiên Hương liên tục. Như việc lựa chọn đại diện đi thi quốc tế, đại diện Hoa hậu Trái Đất Việt Nam nói: "Khi lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Miss Earth, chúng tôi nghĩ đến Thiên Hương. Tuy nhiên theo quy định cuộc thi quốc tế, thí sinh chỉ giới hạn độ tuổi từ 18-28, nên hơi tiếc nuối cho Thiên Hương khi lỡ mất cơ hội này", "Nhắc đến kinh nghiệm thì ai cũng nhắc Thiên Hương. Tôi và BTC rất hài lòng với Thiên Hương thể hiện ở Miss Earth Vietnam. Việc không thi Miss Earth chưa phải là hết cơ hội với Thiên Hương mà trong năm 2026, sẽ có một cuộc thi tầm cỡ phù hợp với Thiên Hương. Tôi cũng kỳ vọng trong năm 2026, Trâm Anh sẽ là là đại diện thi Miss Earth".

Hoa hậu Trâm Anh "sượng trân" khi nghe phát ngôn của đại diện Ban tổ chức về việc chọn người chiến thắng

Trong tình huống này, điều công chúng kỳ vọng từ người đứng đầu ban tổ chức là sự bảo vệ và nâng đỡ hình ảnh cho Tân Hoa hậu – người vừa đại diện cho cuộc thi đăng quang trước hàng triệu khán giả. Thế nhưng, thay vì củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất, phát ngôn công khai bày tỏ sự ưu ái dành cho Á hậu 1 lại khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Câu nói "Nếu có can thiệp thì tôi sẽ chọn Thiên Hương làm Hoa hậu" không chỉ gây tranh cãi mà còn khiến người nghe phải nhíu mày vì mức độ thiếu tinh tế.

Đây không đơn thuần là một quan điểm cá nhân, mà còn phản ánh một cách xử lý truyền thông kém duyên. Thay vì xoa dịu dư luận và khẳng định sự minh bạch của kết quả, câu trả lời ấy lại vô tình đẩy Tân Hoa hậu vào vùng xoáy chỉ trích nặng nề hơn. Đồng thời, nó khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn về nội bộ ban tổ chức: Liệu có thật sự thống nhất trong việc lựa chọn người xứng đáng nhất để đội vương miện?

Nhiều người thắc mắc về việc ban tổ chức liên tục đề cao Á hậu 1 Thiên Hương mà làm lu mờ chiến thắng của Hoa hậu

Tối 28/6, chung kết Miss Earth Vietnam 2024 diễn ra tại Hải Phòng đã khép lại với chiến thắng thuộc về Ngô Thị Trâm Anh (Hải Dương). Ba danh hiệu Á hậu lần lượt gọi tên Bùi Lý Thiên Hương, Phan Trần Linh Đan và Trịnh Mỹ Anh. Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt là phần thi ứng xử chưa thuyết phục của tân Hoa hậu.

Đáng chú ý, BTC sau đó công bố đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 không phải là Trâm Anh – người đăng quang mà lại là Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh, khiến công chúng càng thêm hoang mang về tiêu chí lựa chọn và sự nhất quán của cuộc thi. Nói về lí do lựa chọn Á hậu 3, ban tổ chức chia sẻ: "Sau khi ekip làm việc với các bạn, chúng tôi nghĩ rằng Trâm Anh cần có thời gian rèn luyện bản thân mình cũng như những kỹ năng. Khi một tổ chức lựa chọn Hoa hậu đều có lý do, và việc chọn Trâm Anh không phải vì cô ấy trẻ, Trâm Anh là người chưa có kinh nghiệm nhưng cô ấy thông minh và có sự cầu tiến. Trong quá trình thi, bạn thể hiện rất tốt và phù hợp ở thời điểm đó để đội chiếc vương miện. Trong năm 2025 thì Mỹ Anh là người đủ tố chất, kỹ năng, sự thể hiện để đến với Miss Earth 2025".