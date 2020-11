Tấn công khủng bố tại Áo: “Đêm ác mộng” trước ngày tái phong tỏa

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã gọi đây là “một vụ tấn công khủng bố gây phẫn nộ”, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã ngay lập tức lên án vụ tấn công và khẳng định tình đoàn kết với Áo, một trong những quốc gia thanh bình bậc nhất thế giới.

Thủ đô Vienna bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ xả súng trước ngày tái phong tỏa. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Áo, các vụ tấn công xảy ra vào tầm 20h ngày 2/11 tại 6 địa điểm khác nhau ở thủ đô Vienna, với sự tham gia của nhiều đối tượng mang súng máy. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã gọi đây là “một vụ tấn công khủng bố gây phẫn nộ”, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác bởi một số đối tượng vẫn đang lẩn trốn.



“Nước Áo và đặc biệt là thủ đô Vienna đang phải trải qua những giờ phút khó khăn. Chúng ta đã trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố và hiện mối nguy cơ vẫn chưa được ngăn chặn hoàn toàn”.

Cũng theo Thủ tướng Sebastian Kurz, hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn về động cơ vụ tấn công, song không loại trừ nguyên nhân bài Do Thái. Quân đội đã được lệnh bảo vệ các địa điểm tại thủ đô, trong khi lực lượng an ninh Áo đã tăng cường kiểm soát tại các khu vực biên giới và lập hàng rào an ninh trong thành phố.

“Một số đối tượng vẫn đang lẩn trốn. Chính phủ đã quyết định trao nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm ở thủ đô cho quân đội để cảnh sát có thể tập trung mọi nguồn lực cần thiết để tìm kiếm và truy quét những kẻ khủng bố. Tuy nhiên tôi yêu cầu người dân ở nhà hoặc đang ở đâu an toàn thì hãy ở yên đó và theo dõi tin tức. Đây là một tình hình an ninh rất căng thẳng và những gì chúng ta thấy là các tay súng được trang bị rất tốt và có sự chuẩn bị chuyên nghiệp”.

Trong những năm gần đây, Áo không xảy ra các vụ tấn công quy mô lớn và cảnh báo khủng bố lớn gần đây nhất là vào cuối năm 2019 khi cảnh sát ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào chợ Giáng sinh và nhà thờ. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã đồng loạt lên án vụ tấn công tại Áo. Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lên án mạnh mẽ hành động hèn hạ, xâm phạm tới cuộc sống và giá trị con người. Ông đồng thời bày tỏ thương tiếc đối với nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng và thể hiện tình đoàn kết với người dân cũng như chính phủ Áo.

Là quốc gia cũng vừa phải chứng kiến hàng loạt vụ tấn công cực đoan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay tối qua đã điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz để bày tỏ sự đoàn kết và khẳng định, châu Âu sẽ không bao giờ bị chủ nghĩa khủng bố khuất phục.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cực lực lên án vụ nổ súng tại Vienna, nhấn mạnh “không có chỗ cho bạo lực và sự thù hận trong ngôi nhà chung châu Âu”.

Tại nước láng giềng, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis bày tỏ bàng hoàng trước vụ tấn công và khẳng định tinh thần đoàn kết với toàn thể người dân Áo cũng như chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz. Cảnh sát Séc cho biết đã bắt đầu tiến hành công tác kiểm tra các phương tiện và hành khách tại biên giới với Áo như một biện pháp đề phòng sau vụ tấn công khủng bố ở Vienna./.