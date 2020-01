"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Douban rớt thảm hại, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê mắt lờ đờ, Cao Vỹ Quang lại quá già

Bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên Tencent - Đằng Tấn. Tính đến ngày 26/1/2020, điểm Douban của phim chỉ có 5.9. Nhiều khán giả mạnh tay chấm 1 sao và 2 sao vì lý do nam chính Cao Vỹ Quang quá già so với nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thêm đó, Cao Vỹ Quang cũng bị cho là diễn đơ, không có sức hút kiểu "mị dân" như Triệu Hựu Đình đã làm ở phần đầu tiên - Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa.

Về phần nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba, khán giả khen cô diễn đáng yêu, hài hước. Song cũng có không ít ý kiến đánh giá rằng Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc, nhợt nhạt, trong nhiều cảnh quay cô gây hoang mang vì để lộ ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi. Ngoài ra, cách biểu đạt cảm xúc bằng việc trợn tròn đôi mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng làm người xem hoang mang.

Điểm Douban của Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư.

Một điều đáng nói là ngay từ trước khi Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư lên sóng, bộ phim đã nhận điểm đánh giá ở mức 1 sao và 2 sao khá nhiều. Do điều tiếng từ vụ trao giải thưởng Kim Ưng hồi năm ngoái nên Địch Lệ Nhiệt Ba có khá nhiều antifan. Những người này chẳng cần biết Địch Lệ Nhiệt Ba diễn ra sao, cứ thấy cô xuất hiện trong phim nào là lập tức chấm điểm thấp ngay.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cao Vỹ Quang.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng. Vì muốn tìm tiên quả có khả năng "cải tử hoàn sinh" trong truyền thuyết mà Phượng Cửu đã đi vào ảo mộng huyền cảnh của công chúa Dực tộc A Lan Nhược. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân cũng vô tình lạc vào ảo mộng huyền cảnh và dần nảy sinh tình cảm với Phượng Cửu.