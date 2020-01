"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê nhợt nhạt, kém sắc hơn đàn em Trần Ngọc Kỳ

Sau những tập phát sóng đầu tiên, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Địch Lệ Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang đóng chính đã khuấy đảo mạng xã hội. Tại Việt Nam, từ khóa "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" liên tục nhảy vọt lên Top Trending của Google.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai Bạch Phượng Cửu - Tiểu Điện Hạ được yêu thương bậc nhất ở Hồ Tộc. Dẫu vậy, vì quen thói có ông bà, bố mẹ tài giỏi chở che nên Bạch Phượng Cửu thường xuyên ra ngoài gây họa. Đỉnh điểm của mọi rắc rối là khi cô nàng lao vào Ma Tộc rồi suýt bị giết chết. Đúng lúc này, Đông Hoa Đế Quân xuất hiện và ra tay cứu giúp Bạch Phượng Cửu.

Địch Lệ Nhiệt Ba ở "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư".

Ở những tập đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen ngợi vì biểu cảm đáng yêu. Động tác quẩy đuôi hay giơ móng vuốt như 1 chú hồ ly nhỏ của cô nàng cũng được các fan chia sẻ với tóc độ chóng mặt.

Những bài đăng về chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc hơn Trần Ngọc Kỳ liên tục xuất hiện. Dù rằng Trần Ngọc Kỳ không đóng phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư nhưng cô vẫn bị lôi vào các tin bài liên quan đến đàn chị.

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn nặng lời chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba là kém sắc so với những bộ phim trước cô nàng từng đóng. Khán giả nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có ngũ quan không hài hòa, mắt quá to, trán cao, nét mặt lại "phương Tây", chẳng phù hợp với phim cổ trang Hoa ngữ. Thêm đó, cách trang điểm nhợt nhạt cũng góp phần làm Địch Lệ Nhiệt Ba kém xinh hơn bình thường. Khán giả cũng không ngại ngần so sánh, chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng sánh bằng Trần Ngọc Kỳ ở Tân Ỷ thiên đồ long ký.