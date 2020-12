Tạm giữ hình sự quản lí khách sạn trẻ tuổi điều gái mại dâm

Ngày 17/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phan Thành Tín (23 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng Tín.

Tín là quản lí phòng karaoke tại khách sạn Kim Vân Bình thuộc phường Bình Khánh – nơi vừa bị Công an TP Long Xuyên bắt quả tang 3 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm vào ngày 15/12 vừa qua.



Với vai trò là quản lí tại cơ sở này, khi khách nam khi vào khách sạn hát karaoke có nhu cầu mua dâm, Tín sẽ ra giá 700 ngàn đồng/lượt. Thỏa thuận xong, y sẽ trực tiếp điều hành và bố trí phòng để các cô gái bán dâm cho khách. Sau khi “hành sự” xong, họ sẽ hưởng 600 ngàn đồng, 100 ngàn đồng còn lại Tín giữ và chia nhau với thu ngân cùng hai nhân viên dọn phòng.

Cặp đôi mua bán dâm bị bắt quả tang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 15/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khách sạn nói trên có diễn ra hoạt động mua bán dâm. Các khách nam đến đây hát karaoke nếu có nhu cầu mua dâm thì tiếp viên của khách sạn sẽ sẵn sàng “chiều tới bến” sau khi thỏa thuận giá cả.



Ngay lập tức, lực lượng công an TP Long Xuyên đã tiến hành kiểm tra khách sạn Kim Vân Bình và bắt quả tang 3 cặp nam, nữ tại các phòng 108, 408 và 508 của khách sạn, đang thực hiện hành vi mua, bán dâm cùng nhiều tang vật liên quan.