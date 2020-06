Tấm biển: "Say rồi, ai mua tự cân tự tính tiền" của anh hàng rau thu hút 10.000 like, sự thật thú vị đằng sau mới khiến dân mạng không ngớt trầm trồ

Mới đây dân mạng được phen giải trí với hình ảnh người đàn ông say rượu, bỏ mặc chuyện buôn bán, mắc võng nằm ngủ ngon lành. Anh ta không quên gửi lời nhắn đến khách hàng để không ai làm phiền khi đang say giấc: "Say rồi. Mấy em tự cân tự tính tiền. Bảng giá phía dưới. Cảm ơn".



Bên cạnh đó còn có thêm tấm biển ghi dòng chữ hóm hỉnh: "Lưu ý: Đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối. Nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm".

Những hình ảnh này nhanh chóng được dân mạng chú ý. Ai cũng phải phì cười về người đàn ông "ruột để ngoài da" và những dòng lưu ý khách hàng tấu hài của anh.

Tuy nhiên cũng có nhiều người nghi ngờ về hình ảnh này cho rằng đó là dàn dựng câu like.

Chia sẻ về những hình ảnh này, anh Phạm Hồng Minh (Minh Râu) - nhân vật chính trong bức ảnh cho biết: "Đó hoàn toàn là thật, không phải dàn dựng đâu.

Hôm đó mình có anh bạn thân đến thăm, thế là anh em làm vài chén vui vẻ. Đến 1 giờ chiều mình dọn hàng ra để bán để công nhân tan làm sớm họ mua. Nhưng mà dọn xong mệt quá và buồn ngủ nên mình làm vậy".

Anh Phạm Hồng Minh - nhân vật chính của tấm hình buôn bán phải tin tưởng khách!

Anh Minh Râu cũng chia sẻ thêm rằng, anh tin vào khách hàng sẽ không gian lận của anh. Thêm nữa anh hay phát từ thiện nên người nào cảm thấy thiếu có thể đến lấy về.

"Tuần nào mình cũng phát miễn phí rau nên có người lấy mình cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Chỉ có người thiếu thốn họ mới phải lấy mà.

Những người nhận hàng nhà mình hầu hết là công nhân nghèo, thi thoảng có thêm những người già không đi làm được" - Anh chủ hàng rau chia sẻ.

Bên cạnh việc buôn bán, anh Minh cũng trích khoảng 10 - 30% thu nhập của mình để làm từ thiện.

Được biết số tiền anh Minh bỏ ra mỗi lần phát rau từ thiện là khoảng 700.000 - 2.000.000 đồng.

Nói về việc phát rau miễn phí hàng tuần, anh Minh tâm sự: "Hàng mình bán có thể xấu mã chứ đồ đi từ thiện mình toàn chọn ngon với tươi. Thực ra mình cũng có nguồn thu nhập từ việc kinh doanh khác nên mới có thể làm vậy.

Ngày xưa mình hay dành tiền đó để chơi bời nhưng sau khi suy nghĩ lại mình thấy đó là lãng phí. Nên mình quyết định thay đổi.

Việc mình từ thiện được bà xã ủng hộ lắm. Bố mẹ và mọi người cũng đồng tình vì mình ngoan ra mà. Đây cũng là suy nghĩ mình muốn làm từ thời còn là sinh viên. Ngày xưa cuộc sống lúc đi học đói kém, nghĩ lại mình vẫn thấy ám ảnh, nên là giờ giúp được ai thì mình giúp thôi".

Giúp được nhiều người khó khăn là người đàn ông này cảm thấy vui vẻ.

Khi biết hành động của mình được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, anh Minh cảm thấy rất vui. Tuy nhiên anh chia sẻ rằng: "Dù nổi tiếng hay không thì mình vẫn sẽ làm như vậy. Bởi người đầu tiên nhận được lợi ích từ việc đó chính là mình. Mình thấy hạnh phúc và yêu đời hơn khi giúp đỡ được nhiều người".