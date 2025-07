Mới đây, một hình ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia bất ngờ nhận được sự quan tâm to lớn từ cộng đồng mạng bởi khoảnh khắc cực hiếm, khó có thể chụp được. Đó chính là khoảnh khắc núi Bà Đen có thể nhìn được từ trung tâm TP.HCM và tấm hình này còn trở nên đặc biệt hơn khi có một chiếc máy bay của Vietnam Airlines đúng lúc hạ cánh.

Những tấm ảnh hiếm có của nhiếp ảnh gia Minh Hòa đang dậy sóng cộng đồng mạng (Ảnh: Minh Hòa)

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ rằng đây là góc chụp quen thuộc của anh và anh cũng chính là nhiếp ảnh gia duy nhất chụp được từ góc máy này mà có thể thấy được núi Bà Đen. Thông thường, rất khó để nhìn thấy núi Bà Đen từ vị trí này do mây che phủ và ô nhiễm không khí. Thế nhưng, vào lúc hoàng hôn khoảng 18 giờ, bầu trời bất ngờ trở nên trong vắt, bao phủ một vùng rộng lớn từ TP.HCM đến Tây Ninh. Nhờ điều kiện thời tiết hiếm có này, anh đã ghi lại được khoảnh khắc kỳ diệu khó có thể tin được khi núi Bà Đen hiện rõ dù khoảng cách giữa hai nơi lên đến hàng trăm kilomet.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa là người đầu tiên chụp được khoảnh khắc này (Ảnh: Minh Hòa)

Ban đầu, nhiếp ảnh gia Minh Hòa chỉ đăng tải những bức ảnh này với mục đích chia sẻ khoảnh khắc đẹp đến mọi người. Tuy nhiên, loạt ảnh bất ngờ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và nhiều lời khen như:

- Đẹp quá anh ơi, nhìn rõ thật.

- Người ta chụp hình còn tính thêm cả máy bay, đầu tư thật sự...

- Wow, thấy tượng Phật trên núi bà đen luôn ạ. Trời trong hiếm thấy!

- Nghệ thuật.

- Là Người con Tây Ninh. Xin chân thành cảm ơn tác giả Anh Minh Hoà đã lưu lại khoảnh khắc thật tuyệt vời này.

Video do nhiếp ảnh gia Minh Hòa đăng tải (Nguồn: Minh Hòa)

Khoảnh khắc đặc biệt đến mức nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh, cho rằng nó đã được chỉnh sửa bằng phần mềm hoặc thậm chí là tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hoài nghi ấy chỉ càng cho thấy độ “xuất thần” và hiếm có của khoảnh khắc mà anh đã may mắn ghi lại.

Một số cư dân mạng đã để lại bình luận nghi ngờ về bức ảnh chụp của Nhiếp ảnh gia Minh Hòa là ảnh ghép và không tin bức ảnh được chụp từ TP.HCM mà có thể nhìn thấy được Núi Bà Đen. Không những thế, còn có một số cư dân mạng còn dùng cả kiến thức toán học, địa lý chỉ để chứng minh những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Minh Hòa là không có thật.

Trước sự nghi ngờ đó, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã đăng tải hình ảnh RAW files và chú thích ảnh vào tối 2/7 ngay trên trang cá nhân. Theo nhiếp ảnh gia Minh Hòa, “RAW files là file thô, mình KHÔNG THỂ CAN THIỆP chỉnh sửa thông số được trên bất cứ phần mềm chuyên nghiệp nào, sau khi edit chỉ xuất được những đuôi file mang tên: PTS, Tiff, Jpg, PNG, Bitmap, GIF, BMP,...chứ KHÔNG THỂ LƯU lại đúng tên gốc như trên Canon là CR2, CR3, Nikon là NEF, Sony là ARW, Fuji là RAF,...”.

Ảnh RAW files của nhiếp ảnh gia Minh Hòa đăng tải

Thực tế, toàn bộ những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Minh Hòa đăng tải đều là ảnh thật, không qua can thiệp chỉnh sửa thông số được trên bất cứ phần mềm chuyên nghiệp nào. Sở dĩ anh có thể bắt được khoảnh khắc hiếm có này là nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi vào cuối tháng 6, là thời điểm TP.HCM đang vào mùa mưa, khiến bầu không khí trở nên trong lành, ít bụi mù hơn thường lệ. Chính yếu tố tự nhiên đặc biệt ấy đã góp phần tạo nên khung cảnh “có một không hai” mà anh may mắn ghi lại được.

(Nguồn: Nhiếp ảnh gia Minh Hòa)