Tài xế xe ôm công nghệ được hỗ trợ 6 tháng bảo hiểm, hưởng đến 100 triệu đồng nếu tử vong vì dịch Covid-19

Ngày 27/3, đại diện hãng xe ôm công nghệ GoViet cho biết vừa ra mắt GoShield, một dịch vụ mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho các đối tác tài xế và bảo vệ cộng đồng vào mùa dịch Covid-19.

GoShield bao gồm một gói bảo hiểm bảo vệ đối tác tài xế của GoViet trước dịch bệnh Covid-19.

Nếu chẳng may bị lây nhiễm, tài xế sẽ được nhận hỗ trợ chi phí nằm viện hàng ngày với tổng giá trị 9 triệu đồng, giới hạn bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng nếu tử vong do Covid-19 gây ra.

Sau khi ra mắt gói bảo hiểm trên, hàng ngàn đối tác tài xế hàng đầu của GoViet sẽ được công ty lựa chọn để nhận miễn phí sản phẩm.

Hãng sẽ liên hệ, gửi tin nhắn qua điện thoại và email cho các tài xế đủ điều kiện, kèm theo đường link đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm này.

Sau khi hoàn tất đăng ký và gửi mẫu đăng ký đi, các đối tác tài xế sẽ nhận mã xác nhận giao dịch thành công và hợp đồng qua email (thư điện tử). Thời hạn bảo hiểm kéo dài trong 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Ngoài ra, dịch vụ này còn cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống dịch cho đối tác tài xế GoViet qua 10 điểm đặt máy bán hàng tự động tại TP.HCM.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ không khỏi bất ngờ lẫn vui mừng khi dịch nhận được thông báo tặng gói bảo hiểm miễn phí.

Anh Nguyễn Anh Tú (37 tuổi), là tài xế xe ôm công nghệ của hãng từ tháng 8/2018 cho biết, sáng 26/3 GoViet bất ngờ gửi tin nhắn báo anh là một trong những đối tác được tặng bảo hiểm mùa Covid-19.

Nhiều tài xế cho rằng có gói bảo hiểm sẽ giúp mình yên tâm hơn khi làm việc.

"Chỉ cần vài thao tác nhanh là mình đăng ký thành công. Có gói bảo hiểm này mình cảm thấy yên tâm làm việc hơn và thấy vui vì phía hãng đã quan tâm đến người lao động. Theo mình được biết, các hãng xe khác như Grab đã có tặng nước rửa tay kháng khuẩn và khẩu trang cho anh em mùa dịch chứ bảo hiểm thì chưa nghe" - anh Tú nói.

Còn anh Tuấn (ngụ Hà Nội), là tài xế của GoViet từ tháng 10/2018 chia sẻ, đã từng chạy xe ôm công nghệ cho nhiều hãng nhưng đây là lần đầu anh nghe được tặng bảo hiểm rủi ro mùa dịch bệnh, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

"Có bảo hiểm này nếu lỡ chẳng may bị nhiễm bệnh nằm viện cũng đỡ một phần chi phí, không làm gánh nặng cho gia đình. Mình chỉ mong muốn dịch sớm qua và không ai bị bệnh hết để cuộc sống của mọi người được trở lại bình thường" - anh Tú tâm sự.

Ông Phùng Tuấn Đức, Giám đốc vận hành GoViet cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của đối tác tài xế, cũng như giảm thiểu những rủi ro liên quan đến Covid-19 đối với sự ổn định thu nhập của họ. Với GoShield, chúng tôi hi vọng sẽ giúp cho tài xế có được sự an tâm khi làm việc".