Tại sao mỗi gia đình phải xây dựng "hàng rào" miễn dịch?

Vì sao chúng ta cần xây dựng "hàng rào" miễn dịch?



Hệ miễn dịch là một tổ chức gồm các tế bào và phân tử được biệt hóa để chống lại sự xâm nhiễm của vi khuẩn, virus và một số ký sinh vật. Hệ miễn dịch giúp bảo vệ con người luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa mắc bệnh và nhiễm trùng. Khi hệ miễn dịch của cơ thể gặp những vấn đề bất thường sẽ dẫn đến một số bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Tuy nhiên, chúng ta "bỏ quên" việc chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch, và gần như chỉ chú trọng khi cơ thể mắc bệnh.Trong khi đó, để xây dựng một hệ miễn dịch khỏe cần đến một quá trình lâu dài, không ngừng nghỉ. Nói cách khác, chúng ta không thể duy trì một sức khỏe ổn định nếu chỉ bắt đầu chăm lo cho hệ miễn dịch khi có dấu hiệu mắc bệnh.

Cần chú trọng dinh dưỡng miễn dịch cho thế hệ vàng

Sự quan tâm chưa đúng mức đến dinh dưỡng miễn dịch có thể tăng tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp, ảnh hưởng tới quá trình tăng trưởng về sức khỏe và kết quả học tập của trẻ. Cụ thể, trong giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" (từ 6 đến 36 tháng tuổi), "hàng rào"miễn dịch bảo vệ cơ thể trẻ vẫn chưa được hoàn thiện, do đó trẻ rất dễ mắc bệnh, ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng. Đó là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ miễn dịch qua các biện pháp tiêm chủng vaccine, tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt là sữa non trong 24h đầu tiên sau sinh cũng như bổ sung IgG từ sữa non của bò để trẻ có khả năng miễn dịch tốt hơn.

Với người trưởng thành và người lớn tuổi, bên cạnh việc thường xuyên thăm khám, tầm soát các nhân tố gây bệnh, chúng ta cũng cần chú ý hơn đến việc củng cố hệ miễn dịch thông qua chế độ dinh dưỡng.

Củng cố miễn dịch khỏe trong cộng đồng không chỉ để bảo vệ toàn dân trước các dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19 mà còn là nền tảng để phát triển cả thế hệ vàng. Điều này đã được Bộ Y Tế phối hợp cùng VitaDairy tuyên truyền mạnh thông qua chuỗi hội thảo khoa học nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch giai đoạn 2021-2024 được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

Có thể nói, việc tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ con khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, các gia đình Việt cần dành sự quan tâm đúng mức hơn đến dinh dưỡng miễn dịch cho mọi lứa tuổi, tạo đà cho sức bật tầm vóc về cả thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ "vàng.