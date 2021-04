Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan: 51 người thiệt mạng, con số thương vong có thể còn tăng

Theo Cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan, con số thương vong còn có thể tăng lên do nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong trong các toa tàu. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi các toa tàu bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng do bị văng ra ngoài đường ray và mắc kẹt trong đường hầm.

Toa tàu gặp nạn trong đường hầm ở Đài Loan. Ảnh: DM

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường ray phía Đông vào khoảng 9h30 sáng 2/4, giờ địa phương (tức 8h30 sáng, giờ Việt Nam). Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu gồm 8 toa chở khoảng 350 hành khách di chuyển từ thành phố Đài Bắc tới thành phố Đài Đông (Taitung) thì trật đường ray tại một đường hầm ở phía Bắc thành phố Hoa Liên, khiến nhiều toa tàu bị văng ra ngoài và va chạm với thành của đường hầm. Hình ảnh hiện trường ghi lại được cho thấy các toa tàu bên trong đường hầm bị vỡ nát và xé toạc do va chạm. Nhiều hành khách may mắn sống sót đã buộc phải trèo qua các cửa sổ và đi dọc theo nóc tàu để đến nơi an toàn.

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn được cho là do một chiếc xe tải đỗ không đúng vị trí, bị mất phanh và trôi về phía đường ray. Trong khi đó, một bức ảnh do cơ quan cứu hỏa cung cấp cho thấy một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng nằm bên cạnh các toa tàu trật đường ray.

Trên Twitter cá nhân, người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được huy động để giải cứu, cũng như hỗ trợ các hành khách và nhân viên đường sắt bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thông báo từ văn phòng của bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người còn mắc kẹt.

Rất đông người dân, cũng như người thân của các nạn nhân hôm 2/4 đã tập trung tại thành phố Đài Đông để cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch đường sắt chết chóc nhất Đài Loan trong nhiều thập kỷ này.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày đầu tiên của Lễ Thanh minh kéo dài 4 ngày, một ngày lễ tôn giáo hàng năm khi mọi người về quê để họp mặt gia đình và bày tỏ lòng thành kính trước phần mộ của tổ tiên. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan đã chỉ trị Cục Đường sắt ngay lập tức kiểm tra dọc theo các tuyến đường ray khác để ngăn chặn những vụ việc đau lòng tái diễn.

Vụ tai nạn đường sắt lớn gần đây nhất của Đài Loan là vào tháng 10/2018, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương./.