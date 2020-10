Tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu khiến xe khách suýt rơi xuống sông

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16-10, tại cầu Trà Khúc 2 (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe mô tô, xe khách và xe ô tô tải khiến 4 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến xe khách suýt rơi xuống cầu (Ảnh: T.V)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe mô tô biển số 76U1-120.70 va chạm với mô tô độ chế kéo cộ làm cả 2 xe ngã ra đường. Lúc này ô tô tải biển số 76C-078.25 chạy từ Nam ra Bắc do tài xế Đặng Văn Tông (40 tuổi, ngụ TP. Quảng Ngãi) điều khiển va vào xe tải.

Tiếp đó ô tô khách khách 16 chỗ biển số 63B-007.93 chạy từ Bắc vào Nam (chưa rõ người điều khiển) va vào xe tải, rồi tông vào thành cầu Trà Khúc 2. Rất may xe khách bị vướng lại, suýt rơi xuống sông.

Nhiều trụ thành cầu Trà Khúc 2 bị hư hỏng sau vụ tai nạn (Ảnh: T.Trực)

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều trụ thành cầu phía Tây bị xe khách húc văng.

Lực lượng Công an TP. Quảng Ngãi, Phòng CSGT Công an tỉnh đã khẩn trương đưa người đi cấp cứu, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện giao thông qua lại an toàn.