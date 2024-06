Tái hiện một đô thị khác biệt tại đêm khai mạc Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Đêm khai mạc được đánh giá mãn nhãn, hoành tráng và nhiều ý nghĩa, tái hiện nên một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời về Thành phố thân yêu.



"Chuyến tàu huyền thoại" với hơn 1000 người kể chuyện

Không hổ danh là một đêm đại nhạc hội, đêm khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM 2024 với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại" quy tụ hơn 1000 diễn viên chuyên, không chuyên và người dân cùng tham gia tái hiện các câu chuyện xoay quanh những chuyến tàu lịch sử gắn liền với những sự kiện, cột mốc đặc biệt của Thành phố. "Chuyến tàu huyền thoại" có những điểm cao trào, hào hứng với những đại cảnh, những điểm nhấn khiến người xem bùng nổ về cảm xúc. Những câu chuyện được kể trong chương trình đã khơi gợi niềm xúc động và tự hào, gắn liền với những dấu ấn, sự kiện lịch sử nổi tiếng của Thành phố như: Cuộc khởi nghĩa Ba Son, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến cảng Nhà Rồng, Chiến công Rừng Sác - Cần Giờ… Toàn bộ chương trình đại nhạc hội đêm khai mạc với những câu chuyện lịch sử trên sông Sài Gòn qua các chương: "Hạ thủy - Cập bến - Ra khơi - Dậy sóng - Vươn xa" đã đưa người xem nhìn lại hành trình lịch sử của dân tộc, về tầm nhìn, trí tuệ, tinh thần anh dũng, quật cường của thế hệ cha ông cũng như sự năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ ngày nay.

Hơn 1.000 diễn viên biểu diễn trong đêm Khai mạc Lễ hội Sông nước 2024

Đây được xem là một vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông Sài Gòn, kết hợp giữa yếu tố điện ảnh, âm nhạc và vũ kịch, cùng những công nghệ trình diễn hiện đại hiện nay để tái hiện một câu chuyện về lịch sử đồ sộ của dân tộc. Sân khấu hoành tráng, lộng lẫy như một đại phim trường cho người xem cảm giác sống động, mãn nhãn, chân thực như đang trong một bộ phim "bom tấn". Sự kết hợp của những chuyên gia lịch sử - văn hóa – kinh tế - sân khấu - mỹ thuật hàng đầu và những đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo tên tuổi cùng các kỹ xảo điện ảnh, công nghệ trình chiếu 3D Mapping, màn hình nước, sân khấu chuyển động trên nước, trình diễn drone, bắn pháo hoa… tạo nên một đêm nhạc kịch hấp dẫn theo xu hướng "công nghệ" mới lạ và hiện đại.



Màn trình diễn drone đầy ấn tượng và độc đáo xung quanh câu chuyện về "Chuyến tàu huyền thoại"

Nhiều người xem đã bất ngờ và rưng rưng tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh



Đến tham dự và theo dõi hết chương trình đại nhạc hội "Chuyến tàu huyền thoại", được xem và được thấu hiểu từng câu chuyện về lịch sử của Thành phố, nhiều người chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được là công dân của một Thành phố anh hùng. Lịch sử hình thành của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua có dấu ấn đậm nét của những dòng sông, với hệ thống kênh rạch xuyên suốt trong lòng Thành phố - nơi những hải thuyền đầu tiên của người Việt được hạ thuỷ, nơi ghi dấu những trận đánh tàu vang dội, nơi cập bến những chuyến tàu đoàn tụ Bắc - Nam, nơi xuôi ngược những chuyến tàu vượt đại dương mang theo hàng hoá và du khách quốc tế, đưa thương hiệu Việt đi khắp năm châu.

Đêm khai mạc chương trình Lễ hội sông nước 2024 được đánh giá thành công và trọn vẹn, mang đến cho người xem những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc, ấn tượng về cả hình ảnh và thông điệp ý nghĩa. Qua các câu chuyện được tái hiện hoành tráng, có chiều sâu lịch sử đã giúp cho người dân và du khách khám phá một Thành phố Hồ Chí Minh khác lạ, không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn mang sức sống của một đô thị sông nước rực rỡ với nhịp đập văn hóa có từ lâu đời và sẽ được tiếp nối, phát triển mãi về sau.

Bức tranh rực rỡ, đầy ấn tượng của dòng sông Sài Gòn đêm Khai mạc

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện Thành phố Thủ Đức thực hiện, cùng với các đơn vị đồng hành chiến lược cụ thể là Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); các đơn vị đồng hành với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPbank), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Tổng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; các đơn vị bảo trợ thông tin với TikTok Việt Nam, Siêu ứng dụng giải trí VieON, UniMedia Việt Nam, Công ty quản lý nghệ sỹ toàn diện The First Management, Công ty Cổ phần Quảng Cáo Shojiki thuộc SJK Group.