Tái giãn cách xã hội, Jakarta (Indonesia) đặt trong tình trạng khẩn cấp do Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 9/9, Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan thẳng thắn cho biết, tình hình Covid-19 tại thủ đô Jakarta rất đáng lo ngại khi trong tuần vừa qua tỷ lệ dương tính ở Jakarta đã tăng lên thành 13,2% so với tỉ lệ 6,9% trước đó.

Jakarta tái áp dụng giới hạn xã hội quy mô lớn.

Thống đốc Jakarta, Anies Baswedan nhấn mạnh: "Từ dữ liệu về tỷ lệ tử vong, tình hình khu cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 cho thấy, đại dịch ở Jakarta đang ở mức báo động".

Tổng thống Indonesia đã ra lệnh không được khởi động kinh tế trước khi dịch bệnh được kiểm soát. Sức khỏe người dân được đặt lên hàng đầu. Nhìn vào tình huống khẩn cấp này, Jakarta không có cách nào ngoài việc "phanh khẩn cấp" càng sớm càng tốt, bắt buộc quay lại giãn cách xã hội quy mô lớn như thời kì đầu của đại dịch.

Các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị hạn chế.

Theo đó, bắt đầu từ 14/9, cư dân thủ đô sẽ quay trở lại học tập, lao động và cầu nguyện tại nhà. Tạm thời gỡ bỏ hạn chế giao thông theo hình thức chẵn lẻ và tiếp tục hạn chế các phương tiện giao thông công cộng. 11 lĩnh vực thiết yếu được phép hoạt động và một số lĩnh vực không thiết yếu đã được cấp giấy phép sẽ được đánh giá lại. Tất cả các địa điểm vui chơi giải trí sẽ đóng cửa trở lại. Các hoạt động tụ tập đông người bị cấm.

Theo Thống đốc Jakarta, các bệnh viện của thủ đô đã vượt quá giới hạn an toàn. Chỉ đến giữa tháng 9 này, phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19 sẽ kín chỗ và hệ thống y tế của Jakarta sẽ sụp đổ. Hiện nay, thủ đô Jakarta ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong cả nước với 48.393 ca. Phần lớn các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở thủ đô đến từ các cụm văn phòng. Điều này một phần là do chính sách nới lỏng các hoạt động cộng đồng do Thống đốc Anies thực hiện trong giới hạn xã hội giai đoạn một.

Tỉ lệ số người tử vong do Covid-19 tuần vừa qua ở Indonesia cũng tăng cao. Tổng cộng đã có 1.317 người tử vong. Thủ đô Jakarta hiện đang bắt đầu thiếu các khu chôn cất đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19. Nghĩa trang Pondok Ranggon, Đông Jakarta, nơi đã được chỉ định là nghĩa trang Covid-19 đặc biệt, chỉ còn khoảng 1.100 ô trống.

Thủ đô Jakarta đã kéo dài giới hạn xã hội quy mô lớn hai lần và 5 lần kéo dài giới hạn xã hội quy mô lớn giai đoạn chuyển tiếp với những chính sách nới lỏng hơn để mong hướng tới giai đoạn "bình thường mới". Tuy nhiên, chính sách này đã khiến cho số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại thủ đô với 10 triệu dân ngày một tăng lên./.