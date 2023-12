Taeyeon (SNSD) bất ngờ bị 1 người đàn ông ném album trước mặt, la hét đòi số điện thoại

Mới đây, Taeyeon (SNSD) đã trở lại với album mới và tổ chức nhiều sự kiện ký tặng fan. Tại buổi ký tặng ngày 8/12, nữ ca sĩ đã gặp phải sự cố với 1 người đàn ông thô lỗ. Người đàn ông này mang số thứ tự 49 tại sự kiện. Khi đến lượt, người này đã ném thẳng album lên bàn trước mặt Taeyeon, la hét và đòi thủ lĩnh SNSD cho số điện thoại.

Nhân viên an ninh và quản lý đã nhanh chóng can thiệp, kéo người này ra ngoài. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cả Taeyeon và người hâm mộ đều sốc. Nữ ca sĩ lập tức cầm micro ổn định tình hình, hỏi thăm các fan xem họ có ổn không. Cô còn nhắc nhở fan hãy đi về nhà theo nhóm để giữ an toàn.

Dù rất hoảng hốt nhưng Taeyeon đã nhanh chóng lên tiếng ổn định tình hình và trấn an fan

Để làm dịu tình hình, Taeyeon nói rằng trong suốt 16 năm sự nghiệp, cô đã từng gặp những chuyện như này. Thủ lĩnh SNSD còn tiếp tục lên ứng dụng Bubble để nhắn tin hỏi thăm, an ủi những người hâm mộ bị sốc vì sự việc. Động thái tận tâm của Taeyeon khiến nhiều người hâm mộ cảm phục.

Đây không phải lần đầu tiên Taeyeon gặp rắc rối với những fan cuồng và có hành động quá khích. Vào năm 2011, từng có 1 người đàn ông bất ngờ lao lên sân khấu, túm chặt lấy tay Taeyeon và kéo cô đi. Sunny và các nhân viên đã nhanh chóng khống chế người đàn ông này để giải cứu Taeyeon.

Năm 2011, Taeyeon từng suýt bị 1 người đàn ông bắt cóc trên sân khấu

Sunny đã vội vã đuổi theo

Sunny và nhân viên bảo vệ nhanh chóng khống chế người đàn ông và giải cứu Taeyeon

