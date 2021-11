Taecyeon 2PM khiến chị em mê mẩn với tạo hình cổ trang trong Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái

Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái xoay quanh Ra Yi Eon, một anh chàng học trò rất thông minh nhưng bản tính lại rất rất hậu đậu và lười nhác. Học cao hiểu rộng nhưng anh chưa từng có ý định sẽ xông xáo làm quan như mọi người. Vì sở hữu một "tâm hồn ăn uống", ước mơ duy nhất của anh là mở một cửa tiệm bánh bao ở ngoại thành. Trời xui đất khiến, Yi Eon vô tình thể hiện xuất sắc trong kỳ thi tuyển của triều đình.

Tài năng của anh nhanh chóng được lưu tâm và lập tức được bổ nhiệm làm ám hành ngự sử, chức quan đặc biệt chuyên trách công việc bí mật điều tra và theo dõi các các vụ án ngoài dân gian. "Tai nạn" bất ngờ này không chỉ khiến ước mơ bánh bao của Yi Eon ngày càng trở nên xa vời mà khiến anh phải đối diện nhiều tình huống dở khóc dở cười trong các chuyến công vụ.

Cuộc sống của Yi Eon bắt đầu thay đổi sau nhiều lần chạm trán nàng Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon), một người phụ nữ dám ly hôn chồng để tìm kiếm tình yêu đích thực. Jo Yi sở hữu tính cách mạnh mẽ với tư tưởng tiến bộ khác xa với thời đại mình đang sống. Cô trở thành trợ thủ đắc lực và là một người bạn thấu hiểu những lo lắng của Ra Yi Eon.

Khi phải thực hiện trọng trách không mong muốn, sự mâu thuẫn trong tính cách của Yi Eon - vừa là một kẻ lười biếng lại là một người thông minh - nhiều khả năng sẽ khiến anh chàng rơi vào những tình huống "tự vả". Đặc biệt khi người đồng hành với viên ngự sử thích ăn bánh bao này lại là một cô nàng ngổ ngáo, bất cần đời như Jo Yi. Kết hợp với những vụ phá án ly kỳ, bộ đôi "oan gia" này chắc chắn sẽ đem đến những phút hài hước để đời cho Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái.

Nối sóng ngay sau sự thành công của High Class (Đẳng Cấp Thượng Lưu), Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái được xác định là bộ phim đặc biệt kỷ niệm 15 năm đài tvN. Giữa rất nhiều tác phẩm với những kịch bản lắt léo, drama "bung nóc" xuất hiện cùng thời điểm, bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại một bầu không khí hoàn toàn mới mẻ với những tình huống hài hước, nhẹ nhàng.

Bộ phim sở dĩ được netizen nhanh tay săn đón không chỉ bởi vì nội cung rất "cuốn" mà còn bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên mà nam thần của nhóm 2PM thử sức với thể loại cổ trang. Chia sẻ về điều này, Taecyeon tiết lộ mình đã được tiếp cận với kịch bản của Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái ngay trong thời điểm ghi hình Vincenzo cùng Song Joong Ki.

Anh cho biết: "Bộ phim đem đến cho tôi cảm giác được chữa lành vì nửa sau của quá trình quay Vicenzo là một khoảng thời gian đầy khó khăn và áp lực. Kim Jo Yi cũng là một nhân vật rất hấp dẫn, tôi quyết định tham gia vì nghĩ mình sẽ rất vui nếu được là Yi Eon bên cạnh cô ấy."

Vốn xuất thân là thành viên của một nhóm nhạc nam đình đám, Ok Taecyeon lần đầu bước vào con đường diễn xuất vào năm 2011 với bộ phim Dream High do JYP, công ty chủ quản trực tiếp sản xuất. Và kể từ đó đến nay, anh cũng đã liên tục trau dồi kinh nghiệm qua các vai diễn từ lớn đến nhỏ trong các bộ phim như: Who Are You? (2013), Assembly (2015), Bring it on, Ghost (2016) và Vincenzo (2021)…

Mặc dù đã ở tuổi 32, Taecyeon vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự ngây thơ, dễ mến. Điều này từng gây không ít khó khăn cho anh khi phải thể hiện vai phản diện. Thế nhưng đối với vai Yi Eon, gương mặt học sinh trong thân hình phụ huynh của Taecyeon được đánh giá là đặc biệt phù hợp với tạo hình cổ trang.

Taecyeon cho biết anh cũng rất háo hức vì lần đầu được diện hanbok một cách chuyên nghiệp. Vốn đã quen mắt với các bộ vest hay trang phục hiện đại, hội chị em rất háo hức với diện mạo lần này của Taecyeon. Khán giả cũng mong chờ anh sẽ thể hiện sự lầy lội của Kim Hye Yoon trong bộ phim mới.

Mảnh ghép quan trọng của bộ phim, Kim Hye Yoon, là một nữ diễn viên trẻ dày dặn kinh nghiệm và từng tham gia nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh có tiếng. Cô chỉ bắt đầu được khán giả chú ý sau khi tham gia vai diễn Kang Ye Seo trong bộ phim đình đám Sky Castle (2018) và nhận vai chính đầu tiên trong Extraordinary You (2019). Gặp lại khán giả lần này, vai "quý cô thông minh" Jo Yi của Kim Hye Yoon cũng hứa hẹn đem lại nhiều sự bất ngờ cho khán giả.

Bộ phim được chắp bút bởi biên kịch Lee Jae Yoon và sản xuất bởi đạo diễn Yoo Jong Sun. Bên cạnh 2 nhân vật vật chính, Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái còn có sự góp mặt của các diễn viên như Min Jin Woong, Park Kang Sub và Chae Won Bin và Lee Sang Hee...

Đừng bỏ lỡ Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái (tựa quốc tế: Secret Royal Inspector & Joy) sẽ được trình chiếu trên FPT Play từ 08/11/2021. Bộ phim gồm 16 tập với phụ đề đầy đủ, lên sóng song song với Hàn Quốc vào tối thứ hai và thứ ba hằng tuần.