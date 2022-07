Tả anh trai bàn chân to, hay chém gió, có IQ cao hơn cả Einstein, bài văn của cô bé lớp 5 khiến dân mạng cười nắc nẻ

Thế giới sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ thơ chưa bao giờ có giới hạn, đôi khi những suy nghĩ của chúng còn khiến người lớn phải bật cười, thậm chí ngạc nhiên vì sự phong phú trong suy nghĩ. Một trong những môi trường để các bé thỏa sức thể hiện quan điểm, trí sáng tạo riêng của mình đó là lớp học.

Đặc biệt là với các bộ môn đòi hỏi trí tưởng tượng cao và bay bổng như Tập làm văn. Bộ môn này cần học sinh vận dụng nhiều kỹ năng như sử dụng ngôn từ, cách đặt câu, quan điểm cá nhân, góc quan sát thực tế,... Do đó mà đôi lúc các bài văn không thiếu sự hài hước đem đến cho cộng đồng mạng tràng cười nghiêng ngả. Chẳng hạn như bài văn của một học sinh lớp 5 đang gây bão trên mạng xã hội được tài khoản Trần Đức Vương đăng tải.

Theo đó, cô bé này được giáo viên ra đề bài là tả một người thân (ông, bà, cha mẹ, anh, em,...) của mình. Tuy nhiên, trong số những thành viên trong gia đình, học sinh đã chọn anh trai để làm bài với lý do là hay chỉ làm bài tập và bênh vực mình nhất. Bài văn đọc thoáng qua khá cơ bản với các phần nội dung gồm mở bài, thân bài, kết bài không có gì đáng nói. Nhưng xem lướt qua thật kỹ mới phát hiện ra loạt chi tiết hack não nhưng chứa đựng rất nhiều sự cute.

Điển hình như khi tả về đôi chân, cô bé viết: "Chân của anh để lại một số vết sẹo do bị gãy chân. Bàn chân anh rất to, chắc là di truyền từ bố của em." Nhưng lý do thật sự khiến anh trai có đặc điểm này vì tham gia chạy bộ và hoạt động thể thao, thế nên cô nàng 10 tuổi khiến người đọc không thể nhịn cười.

Cô bé còn miêu tả về những màn tỉ thí của anh và chị mình rất chi tiết: "Khi bị chị bắt nạt thì anh lúc nào cũng bênh em. Em bị chị đánh thì anh cũng là người đánh lại chị. Cũng vì em mà hai người lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau. Vì quen đánh nhau với anh nên chị lúc nào cũng gây sự đánh với anh. Có rất nhiều lúc chị nói nhảm, chém gió với anh em."

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất là phần đặc tả chỉ số thông minh lên tới 217 của anh trai mà bạn học sinh này viết. Nhiều người được phen bụm miệng cười vì theo trí tưởng tượng của bạn nhỏ này, anh của mình còn có chỉ số IQ vượt hơn hẳn những nhà khoa học thiên tài như Albert Einstein (160 điểm) hay Isaac Newton (190 điểm).

Dù bài văn có chút hơi quá tay khi viết nhưng phải công nhận rằng, người anh trai đã có một cô em gái cực đáng yêu lại vô cùng thương mình. Bài văn thể hiện sự ngây thơ, chưa phải là xuất sắc nhưng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ với cô nàng và anh của mình khi lớn lên. Phần bình luận, nhiều tài khoản cũng thể hiện sự thích thú với bài Tập làm văn có 1-0-2 này:

"Không biết người anh này có thể nhận thêm 1 cô em gái nữa không?".



"Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo!".



"Đọc xong tự nhiên muốn có anh trai ghê!".

"Đọc bài này xong nhớ hồi cấp 1 cũng được yêu cầu tả chị, mà mình vắt óc mãi suy nghĩ cũng chả tìm ra điểm tốt để viết, haaha!".

Nguồn ảnh: FB Trần Đức Vương