Sức hút khủng của Proud Concert: Hunmed cùng 15.000 khán giả lan tỏa tự hào đến hàng triệu gia đình Việt

Với dàn line-up "đỉnh nóc" với các tên tuổi hàng đầu như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Quân AP, Hoàng Hải, Thuỳ Chi, đã khiến hơn 15 nghìn khán giả hòa mình, "cháy" trong từng câu hát. Tất cả bất chấp khoảng cách địa lý, thời tiết, không khí gần Tết để tập trung đông đủ tại sự kiện.

Đêm nhạc Proud Concert gây choáng ngợp bởi hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng quy mô

Proud Concert thể hiện sự đầu tư đỉnh cao với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại được dàn dựng công phu, mang đến trải nghiệm vô cùng mãn nhãn. Một sân khấu hoành tráng xứng tầm với các nghệ sĩ đỉnh cao.

Trúc Nhân mang đến các bản hit đình đám như Không Ra Gì, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Thật Bất Ngờ. Sức hút của Trúc Nhân đã khiến cả hội trường bùng nổ, tất cả hòa cùng nghệ sĩ tạo nên một bản hòa ca "rực rỡ". Đặc biệt cái kết ngọt ngào, cũng là lời tri ân gửi đến mẹ, đến gia đình với Lớn Rồi Còn Khóc Nhè.

Trúc Nhân và đặc sản là các bài hát luôn được "khán giả hát hộ"

Mang cả một trời kí ức của người hâm mộ âm nhạc miền Bắc, không thể không kể tới sự trở lại của Hoàng Hải và Thuỳ Chi. Hoàng Hải biến đổi khôn lường, từ những ca khúc da diết như Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em, Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, cho đến phong cách Rock với Tìm Lại. Khán giả được đã tai với những nốt cao chót vót của anh. Chưa dừng lại ở đây, anh còn đem tới ca khúc mới nhất Kẻ Cầm Ô.

Ca sĩ Hoàng Hải và ca sĩ Thuỳ Chi đem lại những ca khúc từ lắng đọng đến sôi động

Thùy Chi mang đến một bầu trời ký ức với Giấc Mơ Trưa trong hoà ca của 15 nghìn người bất kể thế hệ. Thuỳ Chi thắp lên tình yêu, niềm tự hào về mẹ, về gia đình cùng loạt ca khúc xúc động Sống Như Những Đóa Hoa, Giấc Mơ Cho Bé. Và hơn tất cả đó là tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc với Việt Nam Trong Tôi Là.

Mỗi tiết mục là những giây phút "ố á" bởi hệ thống hiệu ứng, ánh sáng hoành tráng, hiện đại, không thua kém bất kỳ concert đẳng cấp nào.

Quân AP xuất hiện như "crush quốc dân" tại Proud Concert

Đêm nhạc dành cho mẹ, không thể thiếu những "đỉnh lưu" - các nam thần vocal hớp hồn bởi giọng hát quyến rũ. Quân AP khuấy động sân khấu cùng chuỗi ca khúc Bánh Cuốn, You Are My Crush, hay bản hit không thể thiếu Bông Hoa Đẹp Nhất. Quân AP thay mặt hàng nghìn khán giả, thay mặt những người con, gửi những lời yêu thương chân thành, ấm áp đến mẹ qua Ước Mơ Của Mẹ.

Noo Phước Thịnh vô cùng điển trai, bừng sáng trên sân khấu

Noo Phước Thịnh mang đến sự bất ngờ với những tiết mục mãn nhãn qua 4 ca khúc đỉnh cao. Từ khúc ca chào năm mới "kinh điển" Năm Qua Đã Làm Gì, bản hit ai cũng mê Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, hay cả một tuyên ngôn khẳng định bản thân với Tôi Là Một Ngôi Sao

Xuất hiện nổi bật giữa biểu tượng "bông hoa tự hào" – chủ đề của chương trình, Mỹ Tâm đã trở thành tâm điểm được mong chờ nhất đêm nhạc. Nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài lộng lẫy, giọng hát đẳng cấp và vũ đạo sôi động, làm chủ sân khấu trong từng khoảnh khắc. Chỉ với 4 ca khúc, Mỹ Tâm đã biến toàn bộ khán giả thành một dàn đồng ca hoành tráng. Đặc biệt, phần trình diễn Hào Quang đã thổi bùng không khí và lan tỏa thông điệp tin tưởng vào chính mình, khép lại đêm nhạc trọn vẹn tinh thần tự hào.

Mỹ Tâm và tinh thần Tự hào sóng đôi trong chuỗi tiết mục "cháy" nhất concert

Song hành cùng đêm nhạc Proud Concert là các màn vinh danh các đại lý, đối tác, những người đã luôn cống hiến và phụng sự hết mình để tạo nên một cộng đồng mẹ và bé vững mạnh. Hành trình nhỏ bé tự hào đặt cơ sở vững chắc cho những dấu ấn lan tỏa tiếp theo mà Hunmed sẽ thực hiện trong tương lai.

Proud Concert - Hành trình nhỏ bé tự hào, thổi bùng tự hào và mang nó lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc. Hành trình đó sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ còn bay cao bay xa hơn nữa, tạo nên một cộng đồng mẹ bé ngày càng phát triển.