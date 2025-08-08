Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường) đăng tải bài viết chia sẻ về việc con trai - Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, SN 2010) đến thực tập tại công ty trong kỳ nghỉ hè, gây chú ý.

Cường Đô La và con trai Subeo.

Theo đó, nam doanh nhân cho biết hai cha con đã thống nhất với nhau 2 tuần cuối của kỳ nghỉ hè, Subeo sẽ tới công ty của gia đình để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc.

"Anh hai (Subeo) sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng … Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry (tên tiếng anh của Subeo) yêu của ba", Cường Đô La chia sẻ.

Subeo được có cơ hội trải nghiệm nhiều công việc khác nhau.

Thiếu gia 15 tuổi điển trai, có chiều cao nổi bật.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Subeo trải nghiệm nhiều công việc khác nhau tại C-Holdings - nơi Cường Đô La làm Chủ tịch HĐQT, và nhiều vị trí khác trong tập đoàn của gia đình. Thiếu gia chăm chú, miệt mài tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ phục vụ bàn đến chăm sóc khách hàng, tham gia các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh,....

Khi có bình luận: "Tổng tài giả làm phục vụ", Cường Đô La liền nhanh chóng phản hồi: "Làm thật chứ không phải giả đâu".

Nhiều cư dân mạng vào bình luận, khen ngợi cách dạy con của nam doanh nhân. Ở tuổi 15, Subeo được đánh giá ca ở sự chuyên nghiệp, toát ra phong thái trưởng thành khi đến thực tập ở công ty của bố.

"Tuyệt vời quá! Không gì quý bằng được trải nghiệm thực tế sớm như vậy", "Thật tuyệt vời! Subeo có một người bố mẫu mực quá. Chúc mừng con!", "Ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của anh", "Lâu không thấy Subeo, dạo này lớn và đẹp trai quá",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cường Đô La và con trai vào dịp Tết 2025.

Vào tháng 3 vừa, qua, Cường Đô La tiết lộ thông tin chính xác về chiều cao của con trai ở tuổi 15 đã lên đến 1,76m. Không chỉ thừa hưởng “gen trội”, cậu còn tích cực tập luyện thể thao, bơi lội… để duy trì phong độ thể chất.

Cường Đô La lâu nay luôn được khen ngợi là ông bố "quốc dân" khi dành nhiều thời gian cho các con dù công việc vô cùng bận rộn.

Anh thường đưa Subeo đi chơi, kèm học, tham gia hoạt động ở trường và chưa bao giờ để con cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi đã có gia đình mới. Bao năm qua, Cường Đô La vẫn luôn là người đi họp phụ huynh ở trường của con trai để nắm bắt tình hình học tập cũng như tu dưỡng đạo đức của bé. Hay các hoạt động thể dục thể thao của con ở trường, Cường Đô La sẵn sàng nghỉ việc để đến cổ vũ cậu bé...

Nhiều khán giả ngưỡng mộ khi Cường Đô La luôn giữ quan điểm “làm bạn cùng con”, coi đây là nền tảng để việc dạy dỗ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả.

Trên sóng một buổi livestream trên trang Facebook cá nhân vào năm 2024, chia sẻ về cách nuôi dạy con, Cường Đô La bày tỏ: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Trước đó, vị đại gia từng hé lộ những đoạn tin nhắn đời thường, luôn chúc con một ngày vui và nhắc thực hiện “quy ước” giữa hai cha con: nói lời yêu thương. Nếu Subeo quên, anh liền nhắn: “Lại quên nói yêu ba rồi”, và nhận lại câu trả lời nhanh gọn: “I love you”.

Trước đó, anh từng hé lộ những đoạn tin nhắn đời thường, luôn chúc con một ngày vui và nhắc thực hiện “quy ước” giữa hai cha con: nói lời yêu thương. Nếu Subeo quên, anh liền nhắn: “Lại quên nói yêu ba rồi”, và nhận lại câu trả lời nhanh gọn: “I love you”.

Là con trai của hai người nổi tiếng, Subeo có cuộc sống sung túc từ nhỏ nhưng cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều hạn chế phô trương về con. Dù có thể sở hữu mọi thứ xa hoa, cậu vẫn được dạy sống giản dị, tự lập và khiêm tốn.

Subeo không khoe khoang về gia đình, không chạy theo đồ hiệu mà giữ lối sống bình dị, thân thiện. Hiện cậu đang theo học tại Trường Quốc tế Anh (BIS) - ngôi trường thuộc hệ thống Nord Anglia Education với học phí “gây choáng” và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.