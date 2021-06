Sự thực đề thi môn Ngữ văn ở Nghệ An bị "rò rỉ"

Sáng 3/6, hơn 36.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, trước kỳ thi khoảng 30 phút, trên mạng xã hội lan truyền một đề thi môn Ngữ văn gây hoang mang dư luận. Trong khi đó, khi thí sinh tiếp cận với đề thi chính thức, hai đề thi này hoàn toàn khác nhau.

Nhìn bằng mắt thường, hình thức của đề thi giả mạo có nhiều điểm khác biệt, thể thức trình bày cũng thiếu sự chỉn chu, rõ ràng.

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Ngữ văn ở Nghệ An

Liên quan đến vấn đề này, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Sở đã báo cáo với Công an tỉnh để làm rõ sự việc và xử lý theo pháp luật. Việc ra đề, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại các Hội đồng thi được tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách chặt chẽ, bài bản”.

Theo đó, khu vực in sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy, camera giám sát theo quy định. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 03 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Đề thi giả mạo lan truyền trên mạng xã hội

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, trừ 01 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được Công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản có chữ ký của các thành phần có liên quan (người nghe, công an, thanh tra) hoặc ghi âm.

“Tất cả đề thi đều được lực lượng Công an, Thanh tra giám sát 24/24 giờ ở tất cả các quy trình, khâu ra đề thi nên đề thi chính thức được bảo mật an toàn, tuyệt đối, phụ huynh và học sinh hoàn toàn yên tâm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định.

Sáng nay, hơn 36.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 ở Nghệ An được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi. Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.