Sự thật vụ bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột bạo hành tới gãy chân ở Bình Phước

Vụ việc em bé 2 tháng tuổi (trú tại huyện Bù Đốp, Bình Phước) bị gãy chân nghi do bị cha ruột bạo hành cách đây không lâu gây xôn xao dư luận, mới đây, cơ quan chức năng đã thông tin mới nhất về vụ việc.

Thông tin trên Đất Việt, ngày 2/6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định nguyên nhân cháu L.G.B. (2 tháng tuổi, tại huyện Bù Đốp) bị gãy chân là do bị người cha (Lê Văn Sơn) sơ ý giẫm lên chứ không phải do bị bạo hành như thông tin trên MXH đăng tải.

Cháu L.G.B gãy chân do người cha sơ ý giẫm nhầm chứ không phải bị bạo hành như lời kể của người mẹ.

Thanh Niên đưa tin, do không có tiền chữa trị cho con, chị L.T.T. (mẹ ruột B.) cố tình kể sai sự thật vụ việc rằng bé bị chính cha mình bạo hành và nhờ chị P.T.M.C. đăng tải thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ.

Số tài khoản ngân hàng mà chị C. đăng tải trong bài viết là của mẹ ruột chị C. - bà T.T.N. Số tài khoản này được dùng để mọi người gửi tiền ủng hộ mẹ con T. Số tiền cộng đồng mạng ủng hộ được xác định là hơn 20 triệu đồng.

Công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý T cùng những người liên quan vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 16/5, mạng xã hội xuất hiện thông tin bé 2 tháng tuổi bị người cha bạo hành đến gãy chân.

Theo nguồn thông tin này, do đêm bé quấy khóc khiến người cha này ngủ không ngon giấc. Do vậy, người đàn ông này đã đá vào chân bé. Sau đó, ông ngoại đã đưa cháu đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé gái bị gãy.