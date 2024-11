Sự nghiệp "sớm nở chóng tàn" của Chi Dân: Nổi bằng 1 bài hit, danh tiếng bị "vùi dập" vì loạt scandal

Ngày 10/11, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989) cùng một số người khác nghi liên quan tới ma túy. Trước đó, tối 9/11 mạng xã hội xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng "chất cấm".

Vào năm 2023, Chi Dân từng lên livestream phân trần với fan về cáo buộc sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên mới đây nhất, khi loạt ảnh chấn động bị lan truyền, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng.

Chi Dân - nam ca sĩ bị réo gọi nhất lúc này

Giữa lúc Chi Dân bị bàn tán khắp các diễn đàn, cư dân mạng cũng không quên nhìn lại chặng đường sự nghiệp của nam ca sĩ. Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 với sở trường là pop ballad. Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ solo, Chi Dân từng là thành viên nhóm nhạc Hero.

Mất Trí Nhớ - Chi Dân

Bản hit đầu tiên của Chi Dân là Mất Trí Nhớ, ra mắt năm 2013. Tuy nhiên, với lời ca có phần ngô nghê, ca khúc này từng bị khán giả chê là "thảm hoạ" khi tác giả Hồng Quang mang đi dự thi Vietnam Idol 2012. Chính Chi Dân là người thổi làn gió mới cho Mất Trí Nhớ bằng bản phối mới cùng cách hát ghi điểm trong lòng công chúng.



Khoảng 2015 - 2016, Chi Dân gây sốt với chuỗi hit Người Tôi Yêu, Sự Thật Sau Một Lời Hứa, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé. Với dòng nhạc pop ballad, Chi Dân đạt được thành công nhất định và có lượng fan đông đảo hâm mộ.

Chi Dân - MV 1234

Với nhiều fan nhạc, hẳn từng ngân nga giai điệu "1 2 3 4 ngày" của Chi Dân. Trước khi các nền tảng video ngắn chiếm lĩnh như hiện tại, ca khúc 1234 ra mắt năm 2017 đã từng phủ sóng khắp các content được giới trẻ chia sẻ, leo top trên các BXH nhạc số. Tính đến nay, MV 1234 thu về hơn 54 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là lần hiếm hoi Chi Dân thử thay đổi âm nhạc trẻ trung, sôi động hơn và được khán giả đón nhận nhờ giai điệu thú vị, dễ thuộc, nhẩm hát theo.

Chi Dân gây dấu ấn với dòng nhạc pop ballad

Ngoài ca hát, Chi Dân còn có khả năng sáng tác khá tốt. Ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao do Chi Dân sáng tác là một trong những hit làm nên tên tuổi của Bảo Anh. Năm 2017, Chi Dân nhận Giải Mai Vàng với hạng mục "10 nghệ sĩ của năm" cũng như lọt vào đề cử ở hạng mục "Best Asian Artist In Vietnam" (Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á tại Việt Nam) trong danh sách đề cử MAMA cùng năm.

Chi Dân không giữ được hào quang

Song, Chi Dân không giữ được hào quang. Anh dần đánh mất sức hút, "chìm nghỉm" giữa thị trường nhạc Việt những năm qua. Show diễn cũng không còn nhiều như trước. Thứ khiến khán giả nhớ đến Chi Dân là tin đồn tình ái với Ninh Dương Lan Ngọc, những lần gây tranh cãi về giọng hát và "phốt" chấn động nhất - dùng chất kích thích.