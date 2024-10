Không còn là người được yêu thích trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang dựa vào các dự án quảng cáo để duy trì sự nổi tiếng. Người ta suy đoán rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sẽ theo chân Dương Mịch và thành lập công ty quản lý của riêng mình. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách nhưng cô không tham gia bất kỳ tác phẩm đáng chú ý nào khác kể từ bộ phim truyền hình You Are My Glory năm 2021.

Từ năm 2022 trở đi, các dự án của Địch Lệ Nhiệt Ba đều nhận được đánh giá tầm thường và cô thậm chí còn biến mất khỏi các lễ trao giải. Đáng chú ý, Địch Lệ Nhiệt Ba đã không xuất hiện trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào trong năm nay.

Vẫn được các thương hiệu săn đón

Bất chấp việc thành tích phim ảnh giảm sút, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là cái tên được các thương hiệu thời trang ưu ái. Cô đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris năm nay, nơi cô được cho là đã giúp một thương hiệu thời trang tạo ra giá trị tiếp xúc là 140 triệu HKD. Mặc dù trông rạng rỡ và nổi bật hơn nhiều nữ diễn viên Trung Quốc khác, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cư dân mạng chế giễu vì không có bất kỳ dự án diễn xuất nào và bị giáng chức thành diễn viên chuyên quảng cáo.

Chuỗi sự nghiệp ảm đạm của Địch Lệ Nhiệt Ba đã không bị dư luận bỏ qua khi cô xuất hiện tại một sự kiện chứng thực cách đây vài ngày. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba trông rất xinh đẹp trong chiếc váy ống màu bạc, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích công ty quản lý của cô. Họ viết: "Ngoài phong cách, bạn phải chú ý đến các dự án truyền hình và phim ảnh của cô ấy. Hãy giúp cô ấy tìm các dự án phù hợp và nhớ rằng cô ấy là một diễn viên!".

Đang muốn rời khỏi công ty quản lý?

Có thông tin cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn ngồi yên và chứng kiến sự nghiệp của mình sụp đổ. Nữ diễn viên có thể đã có kế hoạch rời khỏi công ty quản lý của mình, Jaywalk. Kể từ khi Dương Mịch rời khỏi Jaywalk vào năm ngoái, Địch Lệ Nhiệt Ba đã mất đi niềm đam mê của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là muốn theo Dương Mịch đến công ty quản lý mới của cô, tuy nhiên, sau khi thấy Dương Mịch khởi đầu chậm chạp trong việc xây dựng công ty, Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ bỏ ý định này và khao khát thành lập công ty riêng. Có tin đồn rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xây dựng studio quản lý của riêng mình bằng cách hợp tác với New Classics Media, công ty nổi tiếng với các tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao như Hậu cung Như Ý truyện...

Công ty quản lý không bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba đủ?

Một dấu hiệu cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng rời Jaywalk trong năm nay là cư dân mạng nhận thấy Jaywalk không siêng năng bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba khỏi những tin đồn. Gần đây, khi người nổi tiếng trên mạng Guo Meimei đã tuyên bố rằng một nữ diễn viên hàng đầu đến từ Tân Cương và một nam diễn viên hàng đầu đến từ Đông Bắc Trung Quốc đã có con ngoài giá thú. Nhiều cư dân mạng cho rằng tin đồn này là về Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Đáp lại thông tin trên, Jaywalk đã bác bỏ tin đồn trên tài khoản của họ và viết: "Chuyện này liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý".

Nhiều cư dân mạng nhận thấy rằng phản hồi được đăng trên trang mạng xã hội của Jaywalk, trang này chỉ có 31.000 người theo dõi và công ty đã quên đăng phản hồi trên trang người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba (trang này có 1,8 triệu người theo dõi). Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của Jaywalk chỉ là làm những điều tối thiểu và Địch Lệ Nhiệt Ba đang chờ thời điểm thích hợp để tuyên bố rời khỏi công ty.