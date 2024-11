Tối 14/11, sự kiện ra mắt công ty +84 Entertainment kết hợp showcase và trình diễn của hai nghệ sĩ trực thuộc công ty là Han Sara và Cheng diễn ra tại TP.HCM và thu hút nhiều sao đình đám Vbiz góp mặt.

Hậu rời công ty của Đông Nhi, đây là hoạt động đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Han Sara. Trong lần lộ diện này, cô gây chú ý bởi ngoại hình khác lạ, trông gầy và nhuận sắc hơn trước.

Dàn Chị đẹp như Trang Pháp, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Vũ Ngọc Anh cũng hội tụ và có những khoảnh khắc đọ sắc ấn tượng. Đinh Tiến Đạt, Nguyễn Trần Duy Nhất, "thủ lĩnh" Cường Seven góp mặt tạo nên cuộc gặp gỡ quy tụ toàn "chị đẹp", "anh tài" Vbiz. Hậu thông tin đã sinh con, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục "ở ẩn". Cô không trực tiếp xuất hiện mà gửi hoa chúc mừng đến người bạn thân thiết.

Clip: Dàn chị đẹp, anh tài quy tụ tại sự kiện showcase.

Minh Hằng toát khí chất hào môn, xinh đẹp tại sự kiện .

Dạo gần đây, 2 chị đẹp Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh luôn sát cánh, chúng mình có nhau ở các hoạt động .

Ca sĩ Trang Pháp .

Ca sĩ Phương Vy .

Anh tài Đinh Tiến Đạt.

Quang Đăng và người yêu sánh đôi tại sự kiện.

Cường Seven tháp tùng Vũ Ngọc Anh.

Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục ở ẩn, thay vào đó cô gửi hoa chúc mừng.

Han Sara trở lại hoạt động showbiz sau thời gian yên ắng.

Nhan sắc khác lạ của Han Sara.

Cheng là nghệ sĩ trực thuộc công ty +84 Entertainment

Anh được gia đình đến ủng hộ tại hoạt động này.

Đặc biệt nhất, Gil Lê và Xoài Non công khai thể hiện tình cảm trước ống kính truyền thông và bạn bè thân thiết. Cả hai sánh đôi, không rời nửa bước và còn có những cử chỉ tình tứ cùng nhau. Xoài Non gây chú ý khi trò chuyện thân thiết cùng gia đình Gil Lê. Hậu công khai tình cảm, cả hai đã ra mắt gia đình đối phương và đều rất được lòng phụ huynh.

Clip: Xoài Non thân thiết bên gia đình Gil Lê tại sự kiện.

Cặp đôi "dính như sam", công khai phát "cẩu lương".

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball vào tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...