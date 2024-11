Han Ye Seul sinh năm 1981 tại Mỹ, từng là ngôi sao hạng A quen mặt trên màn ảnh Hàn Quốc. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên cũng có lúc đứng trên đỉnh cao, không chỉ có nhiều vai diễn nổi tiếng khắp châu Á mà còn gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá Hàn Quốc như Baeksang, Rồng Xanh, Grand Bell Awards…

Thế nhưng, giờ đây cái tên Han Ye Seul dần mờ đi trong tâm trí công chúng khi 5 năm liền cô không có phim phát sóng. Người đẹp chỉ được nhớ tới với những ồn ào tình ái, gây ấn tượng là một người sống quá tự do không quan tâm tới danh tiếng của chính mình.

Han Ye Seul dần mất đi danh tiếng vì đã lâu không có tác phẩm gây tiếng vang

Han Ye Seul bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc với tư cách người mẫu vào năm 2001. Cô nhanh chóng thành công nhờ sở hữu thân hình tuyệt mỹ, đường cong nóng bỏng gợi cảm, gương mặt mang nét kiêu kỳ sang chảnh rất hợp với thời trang cao cấp. Nhờ đó, Han Ye Seul được mời làm người mẫu của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Không những vậy, người đẹp còn góp mặt trong nhiều dự án thành công như Couple or Trouble (2006), Tazza (2008), Birth of a Beauty (2014), Miss Gold Digger (2007) và Penny Pinchers (2011). Từng có thời gian, Han Ye Seul là một biểu tượng thời trang và một vlogger có tiếng tại Hàn Quốc. Cô là mỹ nhân hạng A sở hữu lượng fan hùng hậu, không bị gán mác bình hoa di động nhờ những giải thưởng diễn xuất đạt được.

Han Ye Seul sở hữu vóc dáng gợi cảm, đường cong hoàn mỹ nhờ đó được làm người mẫu đại diện nhiều nhãn hàng

Nữ diễn viên có gương mặt đẹp, nét kiêu kỳ nhưng khi cười lại dễ mến

Ngoài ra, khả năng diễn xuất của Han Ye Seul cũng được đánh giá tốt

Tuy nhiên, hào quang của Han Ye Seul nhanh chóng lụi tàn bởi tính cách đỏng đảnh tùy hứng thất thường của cô. Năm 2008, khi tham dự lễ trao giải Korean Film Awards, người đẹp đã có hành động thiếu lịch sự khi đột ngột bỏ về giữa chừng khi nghe tên một đồng nghiệp giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc. Ngay sau đó, Han Ye Seul bị chỉ trích khắp MXH vì "xấu tính". Cô phải gửi lời xin lỗi và đính chính rằng do quá mệt mỏi vì lịch trình đóng phim nên đã đi về sớm.

Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2011, Han Ye Seul đã có một quyết định sai lầm khiến cả giới giải trí xứ Hàn chấn động là tự ý bỏ trốn khỏi đoàn phim.

Cụ thể, nữ diễn viên được chọn đóng vai chính trong Spy Myung Wol (tựa Việt: Nữ Điệp Viên Xinh Đẹp). Tuy nhiên, trong hai ngày 14-15/8, nữ diễn viên không tới phim trường, tới ngày 16/8 thì ra sân bay tới Los Angeles, Mỹ. Đây là trường hợp đầu tiên một diễn viên chính đột ngột rời bỏ đoàn phim mà không hề có một lý do nào được đưa ra. Hành động này của Han Ye Seul khiến bộ phim phải ngừng sản xuất, đài truyền hình KBS tố nữ diễn viên là kẻ "vô trách nhiệm và sẽ không được tha thứ". Thậm chí, phía nhà sản xuất còn chuẩn bị đâm đơn kiện Han Ye Seul vì đã làm ảnh hưởng tới quá trình quay phim.

Han Ye Seul tự ý rời trường quay, không hề xin phép ê-kíp.

Khi không hài lòng với điều kiện quay phim tại Hàn Quốc, người đẹp trốn về Mỹ ăn chơi

Sau đó, công ty lý SidusHQ đưa ra lý do trong quá trình đóng phim nữ diễn viên đã mâu thuẫn với đạo diễn Hwang In Hyuk về điều kiện làm việc. Sự mệt mỏi đã làm tổn hại tới diễn xuất của Han Ye Seul khiến cô không thể phát huy hết năng lực.

Truyền thông, các chuyên gia trong ngành phim ảnh chỉ trích Han Ye Seul thậm tệ vì giở thói ngôi sao làm ảnh hưởng tới hàng trăm người. Người đẹp sau đó phải nhanh chóng quay về Hàn Quốc để đóng phim trở lại. Tại sân bay, cô xin lỗi vì sự vắng mặt của mình nhưng vẫn khẳng định bản thân đã làm đúng. Phía nữ diễn viên cho rằng hệ thống quay phim cuốn chiếu căng thẳng của Hàn Quốc là nguyên nhân khiến Han Ye Seul phải bỏ trốn.

Sau đó, nhà sản xuất đã đổ lỗi cho sự thất bại của Spy Myung Wol là do danh tiếng của Han Ye Seul quá tệ khiến người xem bỏ phim. Phản ứng dữ dội của công chúng buộc người đẹp phải gián đoạn diễn xuất trong 3 năm.

Cuối năm 2024, với thành công của bộ phim Birth of a Beauty (Mỹ nhân tái sinh) Han Ye Seul lấy lại chút danh tiếng. Ngoài ra, cô còn tham gia các dự án như Madame Antoine (Quý bà Antoine - 2016), 20th Century Boy and Girl (2017). Bộ phim gần nhất của Han Ye Seul là Big Issue (2019).

Nữ diễn viên chia sẻ công việc của cô hiện tại gặp khó khăn do sự suy thoái của ngành phim ảnh. Bên cạnh đó, Han Ye Seul lại vướng tai tiếng về đời tư. Người đẹp hẹn hò với mỹ nam nóng bỏng Ryu Sung Jae từ năm 2021, đến tháng 5/2024, họ đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Ryu Sung Jae bị tố từng là nhân viên quán bar phục vụ trong cơ sở giải trí người lớn, làm trai bao chuyên cặp với các phú bà để bào tiền. Han Ye Seul bỏ qua những ý kiến phản đối của công chúng, quyết tâm giữ vững tình yêu của mình.

Han Ye Seul thừa nhận đã động chạm dao kéo

Nữ diễn viên đã không được mời đóng phim trong 5 năm

Mặt khác, gương mặt của Han Ye Seul ngày càng có dấu hiệu thiếu tự nhiên. Lúc đầu, nữ diễn viên phủ nhận đã động chạm dao kéo, thậm chí còn than thở rằng những tin tức như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu buồn phiền. Nhưng sau đó, Han Ye Seul lại thừa nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ giúp mặt to hơn, môi dày gợi cảm hơn.

Ngôi sao Birth of a Beauty cho biết đã "dao kéo" vùng mí mắt sau khi khu vực này có dấu hiệu xuống cấp, thường xuyên bị sụp mí. "Tôi đã phẫu thuật chỉnh lại mí mắt của mình. Đó là lý do mọi người nhận thấy gương mặt tôi hơi khác lạ, đặc biệt là đôi mắt to hơn trước", Han Ye Seul cho biết.

Sự lật lọng thiếu nhất quán trong lời nói của nữ diễn viên khiến khán giả càng chán nản với cô hơn. Hiện tại, Han Ye Seul và chồng mới cưới đang có kỳ nghỉ tại Mỹ để cân bằng lại cuộc sống và giải tỏa tâm trạng.