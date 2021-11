Star Kombucha - trà Kombucha tiên phong của Việt Nam được chứng nhận chất lượng bởi FDA Hoa Kỳ

Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, Star Kombucha trở thành thương hiệu trà Kombucha tiên phong của Việt Nam được chứng nhận chất lượng bởi FDA Hoa Kỳ.



Tiêu chuẩn FDA khắt khe như thế nào?

FDA Hoa Kỳ là viết tắt của cụm từ Food and Drug Administration, nghĩa là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. FDA Hoa Kỳ đã và đang chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy, bảo vệ an toàn sức khỏe bằng các quy định nghiêm ngặt và giám sát an toàn thực phẩm.



Tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ vô cùng khắt khe. Để đạt được chứng nhận của cơ quan này, nhà sản xuất phải thực hiện rất nhiều quy định, cơ bản gồm:

Tất cả quy trình sản xuất, đóng gói, lưu trữ, kiểm tra thành phẩm phải được thực hiện theo một tiêu chuẩn chất lượng riêng do nhà sản xuất thiết lập; đồng thời nhà sản xuất phải chứng minh các tiêu chuẩn này đạt yêu cầu. Đây là quy định về thực hành sản xuất tốt do FDA Hoa Kỳ ban hành.

Các sản phẩm thực phẩm phải có khả năng bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể với hàm lượng đúng quy định.

Các sản phẩm đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ phải có nhãn mác rõ ràng, có đầy đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm dễ dàng.

Chỉ khi nào đáp ứng được các quy định, sản phẩm của nhà sản xuất mới được FDA Hoa Kỳ chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Không chỉ chứng minh độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm trước khi tiếp cận thị trường, các nhà sản xuất cũng phải giám sát sản phẩm của mình sau khi đến tay người tiêu dùng, nghĩa là phải bảo đảm an toàn từ khâu sản xuất đến tiếp thị và tiêu thụ.

Đây cũng chính là lý do mà người tiêu dùng luôn ưu tiên chọn mua các sản phẩm đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Ngược lại, muốn sản phẩm tiếp cận được nhiều người, nhận được đánh giá cao và được người tiêu dùng đón nhận thì bất cứ nhà sản xuất nào cũng nỗ lực cải tiến, hoàn thiện để được FDA chứng nhận.

Không nằm ngoài quy luật này, các nhà sản xuất hàng hoá đều nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để đạt được chứng nhận danh giá này. Đối với trà Kombucha thì Star Kombucha - thương hiệu Kombucha tiên phong của Việt Nam được FDA bảo chứng về chất lượng.

Được mệnh danh là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, Star Kombucha cũng phải trải qua các vòng kiểm định theo những quy định nghiêm ngặt, khắt khe mới có thể tiếp cận đến người tiêu dùng.

Star Kombucha đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ



Vượt qua các rào cản quy định về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Star Kombucha đã chính thức được cấp chứng nhận FDA. Với chứng nhận này, Star Kombucha trở thành thương hiệu Kombucha tiên phong tại Việt Nam đạt chuẩn FDA - sẵn sàng mang những lon Kombucha chất lượng đến người tiêu dùng trên toàn cầu.

FDA Hoa Kỳ phải sử dụng rất nhiều điều tra viên, thanh tra và nhà khoa học để tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm với quy trình nghiêm ngặt đối với tất cả các nhà sản xuất mong muốn nhận được chứng nhận của họ. Để vượt qua quy trình khắt khe này, Star Kombucha phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do FDA đặt ra. Quy trình tuyển chọn nguyên liệu, sản xuất khép kín của Star Kombucha đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Star Kombucha cũng được chứng nhận mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho người sử dụng.

Như chúng ta đã biết, Star Kombucha là thức uống được lên men từ trà (trà xanh và trà đen) trong vòng 30 ngày bởi con men SCOBY nhập khẩu từ Mỹ, sau đó được bổ sung thảo mộc và nước ép trái cây tươi tạo nên thức uống rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các bạn nữ.

Khi lên men tự nhiên sẽ tạo cho Star Kombucha có nguồn Probiotics cực kỳ dồi dào rất tốt cho hệ tiêu hoá. Đặc biệt, Star Kombucha cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, giúp giảm những cảm xúc tiêu cực và tăng cảm hứng, sự vui vẻ mỗi ngày.

Star Kombucha - trà Kombucha giúp Khỏe trong – Đẹp ngoài.

Việc đạt chứng nhận FDA không chỉ là "đòn bẩy" mạnh mẽ cho sản phẩm của Star Kombucha trong thị trường Việt, mà còn là "tấm hộ chiếu thương mại quốc tế" giúp Star Kombucha có thể lưu hành sản phẩm tại các thị trường khó tính nhất với nhiều quy định kiểm duyệt khắt khe như Hoa Kỳ và các nước phát triển khác trên toàn cầu.

Star Kombucha là thương hiệu Kombucha tiên phong tại Việt Nam đạt được chứng nhận FDA.

Có thể nói, FDA Hoa Kỳ là thước đo uy tín về độ an toàn của sản phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tăng cường sức khỏe với Star Kombucha - Thương hiệu Việt, chất lượng quốc tế.

Hiện nay, Star Kombucha đang được bán trên website chính thức của công ty, các chuỗi siêu thị Co.opmart, Big C, GS25, Annam Gourmet, Aeon Mall… và trên sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn.