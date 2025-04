Sống khỏe mọi lúc, sáng tạo mọi nơi: Lối sống mới lên ngôi trên mạng xã hội

Chăm sóc sức khỏe - ưu tiên trong cuộc sống hiện đại

Trong guồng quay bận rộn của công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội, người trẻ vẫn dành thời gian để chú trọng đến thể chất và tinh thần của chính mình. Họ không đợi đến lúc cơ thể "lên tiếng" mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, mà chủ động xây dựng các thói quen tích cực từ những điều nhỏ nhất: ăn uống điều độ, bổ sung dinh dưỡng, và duy trì tinh thần lạc quan.

Theo một khảo sát, 46% thế hệ gen Z (những người sinh vào khoảng năm 1997 đến 2012) và Millennials (những người sinh từ 1981 đến 1996) tại Việt Nam đang sử dụng thêm các loại vitamin hoặc thực phẩm chức năng để bổ sung dưỡng chất cần thiết. Điều này cho thấy xu hướng "sống khỏe chủ động" đang dần trở thành lựa chọn phổ biến.

Không gian sống khỏe không còn giới hạn trong phòng tập hay góc bếp – mà theo người trẻ đi khắp mọi nơi: Từ nơi làm việc, không gian công cộng đến những hành trình khám phá. Và chính sự chủ động, linh hoạt đó đã định hình nên một phong cách sống mới: Sống khỏe là sống linh hoạt – mọi lúc, mọi nơi.

Nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh check-in sau buổi tập sáng, biến thói quen sống khỏe thành niềm vui mỗi ngày.

Mạng xã hội – nơi sống khỏe trở thành chất liệu sáng tạo

Không chỉ dừng lại ở những hành động thực tế, người trẻ còn đưa lối sống lành mạnh lên mạng xã hội như một cách để truyền cảm hứng. Những video chia sẻ thói quen buổi sáng, bí quyết detox, hay "góc sống healthy trong balo" thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Việc chăm sóc sức khỏe được lồng ghép khéo léo vào các nội dung giải trí quen thuộc như video "Có gì trong chiếc túi đi làm?" hay các chuyến du lịch kết hợp với thói quen giữ gìn sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Yakult – bạn đồng hành trong hành trình sống khỏe

Xuất phát từ thực tế đó, Yakult- thương hiệu sữa uống lên men từ Nhật Bản- triển khai thử thách "Yakult On The Go - Yakult đi!" nhằm khuyến khích mọi người duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe theo cách sáng tạo và gần gũi hơn. "Yakult On The Go – Yakult đi!" mong muốn gửi đến bạn thông điệp: Yakult luôn bên bạn mọi lúc, mọi nơi, hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường của mọi nhà, giúp bạn duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe để tự tin khám phá hành trình của riêng mình.

Thông qua thử thách, thương hiệu mong muốn lan tỏa một thông điệp đơn giản nhưng thiết thực: Chăm sóc sức khỏe không cần cầu kỳ, chỉ cần bạn duy trì đều đặn – và Yakult đồng hành cùng bạn trong hành trình đó dù là ở bất kỳ đâu, thời điểm nào.

Người chơi tham gia thử thách "Yakult On the go - Yakult đi!" (Nguồn: TikTok Việt Nam)

Thử thách "Yakult On The Go – Yakult đi!" còn là cách để cộng đồng cùng nhau tạo nên "nhật ký sống khỏe" – khẳng định rằng hành trình chăm sóc bản thân có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Với hệ thống phân phối rộng khắp tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tạp hóa trên cả nước, Yakult giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen tốt – dù ở thành phố, nông thôn hay đang trong hành trình công tác, du lịch xa nhà.

Sức khỏe đường ruột - nền tảng cho hành trình sống khỏe

Trong hành trình sống khỏe mọi lúc, mọi nơi, việc bổ sung lợi khuẩn mỗi ngày đóng vai trò thiết yếu – không chỉ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, mà còn hỗ trợ tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Với những người trẻ thường xuyên di chuyển, du lịch hay công tác xa, việc duy trì đường ruột khỏe mạnh giúp giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hay táo bón – những vấn đề phổ biến khi thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống. Đây cũng là cách thế hệ trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe từ bên trong, song song với việc giữ nhịp cân bằng giữa công việc, cuộc sống và tinh thần mỗi ngày.