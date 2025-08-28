Song Ji Hyo ‘đứng hình’ khi chứng kiến Jun Phạm khoe body, Thanh Duy phiêu hết mình trong hậu trường

Chiều 28/8, không khí tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (TP.HCM) trở nên sôi động khi bộ ba nghệ sĩ Jun Phạm, Thanh Duy và Bùi Công Nam có buổi tổng duyệt cho sân khấu âm nhạc của Beauty Summit 2025. Sự kiện được xem là triển lãm ngành làm đẹp lớn nhất tháng 8, nơi quy tụ các công nghệ, xu hướng, giải pháp tiên tiến cùng sự xuất hiện của loạt ngôi sao châu Á đình đám.

Thanh Duy

Trong buổi diễn tập kéo dài hơn hai tiếng, Jun Phạm khiến khán giả hậu trường “đứng ngồi không yên” với loạt ca khúc Thương em hơn chính anh, Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao. Đặc biệt, anh không ngần ngại khoe body 6 múi cùng phần phối khí hiện đại, hứa hẹn mang đến màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu chính.

Thanh Duy tiếp lửa với những bản hit quen thuộc ICU, Tinh Tú Cầu và ca khúc mới Werk phát hành hồi cuối tháng 7. Nam ca sĩ phiêu hết mình, mang đến nguồn năng lượng sôi động khiến cả ê-kíp thêm phần hứng khởi.

Jun Phạm

Vắng mặt ở buổi tập vì lịch trình bận rộn, Bùi Công Nam vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều cảm xúc với những sáng tác gắn liền tên tuổi trong đêm diễn chính thức.

Điểm nhấn bất ngờ của buổi rehearsal là sự xuất hiện của Song Ji Hyo. Nữ diễn viên Hàn Quốc chăm chú dõi theo phần trình diễn của Jun Phạm và Thanh Duy, nhiều lần bật cười thích thú và không ngớt vỗ tay cổ vũ. Biểu cảm ngạc nhiên, phấn khích của ngôi sao Running Man đã biến hậu trường tổng duyệt thành khoảnh khắc đặc biệt, góp phần hâm nóng không khí trước giờ G.

Song Ji Hyo

Sự kiện còn có sự góp mặt của tài tử Kim Bum, cùng dàn nghệ sĩ Việt, khiến Beauty Summit 2025 trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí và công chúng yêu cái đẹp.

Với hệ thống sân khấu sức chứa 5.000 khán giả, trang trí bằng đèn LED và ánh sáng hiện đại, Beauty Summit 2025 hứa hẹn mang đến trải nghiệm đỉnh cao.