Từ khi gia nhập showbiz đến nay, Song Hye Kyo luôn xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn. Hơn 20 năm trong showbiz nhưng nhan sắc của Song Hye Kyo chưa bao giờ "xuống dốc". Mỗi khi Song Hye Kyo xuất hiện luôn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt là mỗi lần Song Hye Kyo xuất hiện tại các sự kiện công khai.

Thế nhưng, điều thu hút khán giả nhiều nhất chính lại là những hình ảnh Song Hye Kyo ở đời thường. Khác với hình ảnh một Song Hye Kyo tại các sự kiện với những lớp trang điểm hay kiểu tóc, trang phục điệu đà, người đẹp họ Song ngoài đời thường lại là một người "siêu giản dị".

Song Hye Kyo cho biết khi không làm việc cô thường để mặt mộc hoàn toàn, khi ra ngoài chủ yếu bôi kem chống nắng và thoa son dưỡng. Chính điều này giúp làn da Song Hye Kyo có thể "thở" sau những lần tham gia sự kiện với lớp trang điểm chỉn chu.

Mới đây, hình ảnh Song Hye Kyo cùng team "Now we are breaking up" đã đến xem vở kịch Rendezvous để ủng hộ chị bạn thân Hyo Joo. Trong ảnh chia sẻ, Song Hye Kyo ăn vận cực kỳ đơn giản với áo phông trắng kết hợp cùng quần jean và đeo kính gọng trong. Nhiều netizen cảm thán, nhìn Song Hye Kyo thế này không ai nghĩ đã 42 tuổi.