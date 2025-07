Nhắc đến Song Hye Kyo, chắc chắn rất nhiều khán giả ngay lập tức liên tưởng tới 4 chữ biểu tượng sắc đẹp. Nữ minh tinh khiến báo giới tốn vô số giấy mực để khen ngợi visual của cô, không chỉ khi đã nổi tiếng khắp toàn cầu, mà ngay từ những ngày Song Hye Kyo mới 17 tuổi.

Song Hye Kyo là biểu tượng nhan sắc nổi tiếng khắp châu Á.

Thời điểm đó, dù còn rất trẻ nhưng Song Hye Kyo đã gây thương nhớ cho nhiều khán giả khi xuất hiện trên chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS vào mỗi tuần. Không chỉ vậy, cô cũng thu hút sự chú ý nhờ góp mặt ở bộ phim sitcom How Am I? cũng phát sóng trên SBS vào năm 1998.

Nhan sắc của Song Hye Kyo năm 17 tuổi khi làm MC cho chương trình Inkigayo.

Một thông tin thú vị khác về Song Hye Kyo năm 17 tuổi, đó là việc cô từng giật giải cao nhất trong cuộc thi đồng phục học đường School Uniform Contest. Trong trang phục trắng, Song Hye Kyo hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo, từng đường nét đều hoàn hảo như thiên sứ giáng trần.

Song Hye Kyo từ khi còn ngồi ghế nhà trường dường như đã được định sẵn sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Và quả thực, cô không mất nhiều thời gian để trở thành một biểu tượng nhan sắc được săn đón nhất Hàn Quốc.

Chỉ 2 năm sau khi How Am I? phát sóng, Song Hye Kyo gây bão với bộ phim Trái Tim Mùa Thu - một trong những tác phẩm đầu tiên trong làn sóng Hallyu. Cô mang đến một nàng Yoon Eun Suh xinh đẹp, lương thiện nhưng không may mắc căn bệnh nan y quái ác, cuối cùng qua đời trong vòng tay người yêu. Chuyện tình giữa họ quả thực đã lấy đây vô số nước mắt của khán giả thời bấy giờ.

Song Hye Kyo và Song Seung Hun trong Trái Tim Mùa Thu.

Đến năm 2003, tên tuổi của Song Hye Kyo được nâng lên thêm một tầm cao mới nhờ siêu phẩm Ván Bài Định Mệnh đóng cùng với tài tử Lee Byung Hun. Đây có thể nói là bộ phim truyền hình huyền thoại của Hàn Quốc khi ghi nhận rating lên tới con số 47,7%.

Bước sang năm 2004, Song Hye Kyo tiếp tục chinh phục khán giả với bộ phim lãng mạn Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cô cùng với Bi Rain đã viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt vời, trở thành một phần thanh xuân của vô số khán giả.

Song Hye Kyo đóng phim Ván Bài Định Mệnh cùng Lee Byung Hun.

Song Hye Kyo ở phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Giai đoạn từ năm 2005 - 2015, Song Hye Kyo tập trung nhiều hơn vào mảng điện ảnh. Cô góp mặt trong các dự án phim của cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc như Lý Do Để Sống, Nhất Đại Tông Sư, Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Tôi, Thái Bình Luận và Chuyến Tàu Định Mệnh... Dù không đạt được thành công như ở mảng truyền hình, thế nhưng về nhan sắc, thật khó để chê bai Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo không thành công ở mảng điện ảnh, nhưng dù sao thì nhan sắc của cô vẫn là thứ không ai có thể chê bai.

Cũng trong giai đoạn này, Song Hye Kyo có 2 bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang là Thế Giới Họ Đang Sống đóng cùng Hyun Bin và Gió Đông Năm Ấy đóng cùng Jo In Sung. Cô cho thấy mình không chỉ là biểu tượng nhan sắc, mà còn là bảo chứng cho thành công của các tác phẩm trên màn ảnh nhỏ.

Nhan sắc gây thương nhớ của Song Hye Kyo ở Gió Đông Năm Ấy đóng cùng Jo In Sung.

Đến năm 2016, Song Hye Kyo một lần nữa gây sốt toàn châu Á với siêu phẩm lãng mạn Hậu Duệ Mặt Trời. Cô không chỉ có màn kết hợp bùng nổ chemistry với Song Joong Ki, mà còn được đánh giá là một lần nữa bước lên đỉnh cao nhan sắc. Ở giai đoạn này, dĩ nhiên Song Hye Kyo không còn trẻ trung, mang đậm hơi thở thanh xuân như thời thiếu nữ, thế nhưng sự trưởng thành, dịu dàng nhưng cũng cương nghị của cô lại mang tới một sức hút riêng.

Nhan sắc đỉnh cao của Song Hye Kyo ở Hậu Duệ Mặt Trời.

Sau thành công rực rỡ của Hậu Duệ Mặt Trời, sự nghiệp của Song Hye Kyo chứng kiến những nốt trầm đáng tiếc với Gặp Gỡ và Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay. Dẫu vậy vào năm 2022, Song Hye Kyo đã có cú comeback đỉnh cao, không phải với một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn quen thuộc, mà là siêu phẩm trả thù Vinh Quang Trong Thù Hận. Cô hoàn toàn lột xác khi hóa thân thành Moon Dong Eun, người từng là nạn nhân của bạo lực học đường, sau đó đã lên kế hoạch để trả thù những kẻ thủ ác một cách tàn khốc. Vai diễn này không chỉ khiến khán giả có cái nhìn hoàn toàn khác về cô, mà còn chinh phục cả giới chuyên môn khi cô đã lên ngôi Thị hậu Baeksang danh giá.

Vai diễn Moon Dong Eun đầy gai góc đưa Song Hye Kyo trở thành Thị hậu Baeksang.

Tiếp nối thành công từ Vinh Quang Trong Thù Hận, Song Hye Kyo tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ. Trong năm nay, cô gây chú ý với màn tái xuất màn ảnh rộng cùng bộ phim Nữ Tu Bóng Tối. Không chỉ vậy, cô cũng sẽ góp mặt ở phim Genie, Make A Wish của Kim Woo Bin - Suzy với tư cách khách mời. Sang năm 2026, khán giả sẽ gặp lại cô ở bom tấn Show Business, nơi cô đóng chính cùng dàn cast đình đám gồm Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Hun, Lee Ha Nee...