Son Ye Jin nói sẽ chăm sóc các con và giúp đỡ chồng thật tốt sau khi kết hôn

Sau hai ngày, tới nay thông tin liên quan tới sự kiện Son Ye Jin - Hyun Bin tuyên bố kết hôn vẫn tiếp tục là tiêu điểm gây chú ý.

Không chỉ công chúng mà các kênh truyền thông Hàn Quốc cũng liên tục chia sẻ lại các thông tin xung quanh sự kiện cực "hot" này. Ngày 12/2 mới đây, tờ OSEN đã chia sẻ lại bài phỏng vấn độc quyền với Son Ye Jin vào năm 2018.

Bài phỏng vấn được thực hiện trong quá trình Son Ye Jin quảng bá cho phim điện ảnh "Be With You" cùng So Ji Sub. Trong bài phỏng vấn, Son Ye Jin có chia sẻ về quan điểm xung quanh việc làm mẹ cũng như kết hôn.

Trong đó, gây chú ý nhất chính là chia sẻ của Son Ye Jin về mong muốn sau khi kết hôn. Nữ diễn viên cho biết: "Nếu sau này mà kết hôn, tôi nhất định sẽ chăm sóc các con và giúp đỡ chồng mình thật tốt".

Son Ye Jin từng nói sẽ chăm sóc các con và giúp đỡ chồng thật tốt nếu kết hôn.

Tháng 3 tới đây, Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ cùng nhau bước vào lễ đường để nói lời thề nguyện suốt đời, chính thức trở thành vợ chồng.

