Soái ca golf thủ tặng nhẫn kim cương “nặng trĩu tay” cầu hôn MC Thu Hoài, tiết lộ câu nói đầy mật ngọt khiến nhân vật chính phải “say yes”

Cách đây không lâu, cô nàng MC Thu Hoài đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi được chứng kiến mối tình đẹp như mơ cùng chàng Giám đốc Học viện golf Nguyễn Hoàng Nam. Cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ tình tứ khi xuất hiện cùng nhau và dường như chẳng mấy chốc sẽ về chung một nhà.

Cặp đôi Thu Hoài - Hoàng Nam có chung đam mê golf.

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Và đến nay, cặp đôi đã không làm người hâm mộ thất vọng khi Thu Hoài vừa mới khoe được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Viết trên Instagram, Thu Hoài cho biết Hoàng Nam đã trao nhẫn cho cô ở xứ Đà Lạt mộng mơ. "A million times over, I will always choose you. YES! I do". (Tạm dịch: Cả triệu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn chọn anh. Vâng! Em đồng ý.)

Lời cầu hôn của bạn trai MC Thu Hoài cũng rất ngọt ngào: "You will always be both, a home and a vacation to me. I love you!" (Tạm dịch: "Em luôn luôn là cả 2, một mái ấm và một khoảnh bình yên dành cho anh. Anh yêu em!").

Thu Hoài được bạn trai tặng nhẫn cầu hôn.

Địa điểm cầu hôn là Đà Lạt mộng mơ.

Có thể nói, sau cô bạn thân Phanh Lee thì sắp tới có lẽ Thu Hoài sẽ chiếm sóng mạng xã hội bằng một đám cưới đẹp như cổ tích nữa cho mà xem.