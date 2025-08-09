Smart Generation – Giải mã thế hệ tiêu dùng thông minh "dám chi" cho sự bảo vệ

"Sống chắc" thay vì chỉ "sống chất": Sự chuyển dịch trong tư duy tài chính

Giữa những biến động không ngừng của cuộc sống, từ kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, đến các rủi ro cá nhân khó lường, người trẻ ngày nay không còn mù quáng chạy theo lối sống hưởng thụ nhất thời. Họ đối mặt với những câu hỏi lớn hơn: "Nếu ngày mai có biến cố xảy ra, mình có sẵn sàng chưa?", "Tiền đang tiêu hôm nay, liệu có bảo vệ được mình trong tương lai?". Và thế là một thế hệ mới dần hình thành: Smart Generation.

Không thắt chặt chi tiêu đến mức cực đoan, cũng không chi tiêu theo cảm tính, Smart Gen chọn cách tối ưu giá trị của mỗi đồng bỏ ra, và sự yên tâm là thứ họ sẵn sàng đầu tư. Theo Khảo sát toàn cầu Gen Z và Millennials 2025 của Deloitte chỉ ra rằng dù thu nhập vẫn tăng hàng năm nhưng 50% GenZ/ Millennials được khảo sát vẫn cảm thấy chưa an toàn về tài chính, họ cần hệ thống bảo vệ rõ ràng như bảo hiểm.

Linh Đan – 30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM – chia sẻ: "Trước đây mình chi tiêu khá tùy hứng, thấy giảm giá là mua, bạn bè rủ là đi, có khi còn ‘viêm màng túi’ trước ngày lĩnh lương. Sau này mới hiểu rằng tiêu dùng thông minh không chỉ là tiết kiệm, mà phải có kế hoạch. Giờ mình sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm giúp mình yên tâm lâu dài

Không riêng gì Linh Đan, rất nhiều người trẻ ngày nay đang ưu tiên "sống chắc", có kế hoạch, có dự phòng thay vì chỉ "sống chất" ngắn hạn. Một chiếc điện thoại mới có thể hấp dẫn, nhưng 50 triệu trong tài khoản tiết kiệm hoặc một hợp đồng bảo hiểm giá trị mới thực sự là nền móng cho sự yên tâm dài lâu.

Quan trọng nhất, Smart Gen không chỉ nghĩ về hôm nay mà luôn có "plan B, C, D" cho tương lai. Họ biết rằng cuộc sống không thể đoán trước, nên việc "có khoản phòng thân" không phải là bi quan mà là thực tế. Chính vì vậy, không chạy theo xu hướng nhất thời, họ chọn tiêu đúng và chủ động trước mọi biến động trong cuộc sống.

Tư duy tài chính kiểu Smart Gen: Giá trị lớn từ khoản chi nhỏ

Theo Báo cáo Xu hướng Y tế Toàn cầu năm 2025 của WTW (Willis Towers Watson), chi phí y tế tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng 11,2% vào năm 2025, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 10,4%. Điều này phản ánh xu hướng lạm phát y tế đang gia tăng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe không ngừng gia tăng. Có nghĩa là nếu hôm nay bạn chi 5 triệu cho một lần khám chữa bệnh, thì năm sau con số này có thể lên tới 5,56 triệu.

Trước viễn cảnh đó, ngày càng nhiều người trẻ thuộc Smart Gen đã lựa chọn chủ động chuẩn bị cho tương lai bằng các giải pháp bảo hiểm. Trong đó, nổi bật là các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (universal life). Đây chính là lựa chọn linh hoạt, bền vững, đúng tinh thần của Smart Gen: chi tiêu có kế hoạch, đầu tư cho sự yên tâm lâu dài với mức phí hợp lý.

Một trong những giải pháp nổi bật gần đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU–Bảo Vệ Tối Đa, vừa được Prudential Việt Nam ra mắt, giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn. Điểm đặc biệt của sản phẩm là tối đa giá trị bảo vệ lên đến 80 lần(*) phí bảo hiểm cơ bản, giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện trước những rủi ro, đồng thời có thể tích lũy tài sản bền vững và linh hoạt với các kế hoạch tài chính được cá nhân hóa theo từng nhu cầu riêng biệt.

Minh họa chân dung khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa

Việc ra mắt sản phẩm trong thời điểm hiện tại cũng thể hiện sự chủ động và nhạy bén của Prudential trong việc đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Theo ông Lương Thế Vinh - Giám đốc sản phẩm Prudential Việt Nam cho biết: "Hiện nay, nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng đã tăng lên rõ rệt và họ cũng nhận thức cụ thể hơn về những quyền lợi bảo hiểm trước khi quyết định mua và cả trong suốt quá trình tham gia. Dựa trên khảo sát từ Prudential khi phát triển sản phẩm được thực hiện trong năm 2024, khách hàng đặc biệt chia sẻ rằng họ quan tâm đến QUYỀN LỢI SỐNG để hỗ trợ tài chính những lúc sức khoẻ đi xuống, cũng như ưu tiên TÍCH LŨY, DUY TRÌ TÀI SẢN, có quỹ riêng để tận hưởng cuộc sống khi nghỉ hưu. Đó chính là lý do Prudential giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU–Bảo Vệ Tối Đa, với mục tiêu mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện cùng mức phí hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự cân bằng giữa quyền lợi hấp dẫn và chi phí phù hợp sẽ giúp khách hàng yên tâm lựa chọn và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, tài chính cho bản thân và gia đình."

(*) Số tiền bảo hiểm 80 lần phí bảo hiểm cơ bản được ước lượng dựa trên nhóm tuổi phổ biến của khách hàng Prudential. Số tiền bảo hiểm thực tế của từng khách hàng sẽ được tính toán tính tùy theo độ tuổi, giới tính và tình hình sức khỏe của khách hàng. Khách hàng có thể truy cập Công cụ tính phí bảo hiểm của Prudential để tính toán và tham khảo mức phí bảo hiểm dựa trên số tiền bảo hiểm cần thiết với nhu cầu bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình.

