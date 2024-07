Siu Black gặp sự cố, phải gặp nhân viên sân bay để giải quyết: "Người có lỗi ở đây là tôi"

Mới đây, ca sĩ Siu Black đã chia sẻ một clip, tiết lộ việc cô gặp phải một sự cố hi hữu ở sân bay. Nữ ca sĩ đã nhờ đến nhân viên an ninh sân bay để giải quyết.



Cụ thể, Siu Black bị nhầm hành lý với một hành khách khác. Sau khi liên lạc được với hành khách bị nhầm, Siu Black đã hẹn gặp. Vừa gặp mặt, nữ hành khách này đã ôm chầm Siu Black một cách thắm thiết. Hóa ra, đó lại chính là fan của nữ ca sĩ.

Siu Black và nữ hành khách bị cầm nhầm hành lý

Siu Black cũng tỏ ra vô cùng thân thiện, gần gũi và đòi mời nước bằng được. Siu Black nói: "Người có lỗi ở đây là tôi. Tôi không để ý, cứ thấy vali màu trắng giống y hệt của mình là lấy luôn, không thèm nhìn tên mà thực ra mắt tôi cũng kém.



Cũng may là cả hai vali này đều không khóa nên khi mở ra tôi thấy ngay không phải của mình. Tôi chưa bao giờ đem bàn ủi trong hành lý, toàn nhờ khách sạn ủi đồ vì thế nên vừa thấy bàn ủi trong vali là tôi biết không phải của mình.

Nhưng lúc đó đã lỡ rồi, gần tới giờ hát nên tôi phải nhờ người ship gấp một bộ đồ khác tới để diễn. Sau đó, tôi mới liên hệ được với nhân viên an ninh sân bay để tìm được chủ nhân của chiếc vali.

Siu Black cũng chia sẻ thêm rằng, vì sự cố nên cô mặc khá đơn giản lên sân khấu. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng và giọng hát của Siu Black:

"Cũng may cho tôi là hôm nay bay về thì gặp được cô bé này để kịp về nhà. May hơn nữa là tôi và cô bé này tới sân bay cùng một lúc để gặp nhau, mọi thứ trong vali vẫn y như cũ và cũng may là cái tên Siu Black thì chỉ có một nên dễ nhận biết chủ nhân vali là ai.

Tôi chưa bao giờ bị như này nên nghĩ sự cố này là cách để Chúa nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn sau này.

Vì đồ diễn để trong vali hết nên tôi không có đồ để mặc, phải mặc đơn giản lên sân khấu diễn luôn. Cũng nhờ đó mà tôi có chuyện để nói với khán giả, rằng tôi không khinh thường khán giả mà do bị lấy lộn vali. Tôi tự tin là mình mặc gì thì hát vẫn sung, đẹp bằng giọng hát, không cần đẹp nhờ quần áo".