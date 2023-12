Sinh viên báo chí tổ chức triển lãm "The Inner child"

Mới đây, không gian trưng bày sáng tạo - Triển lãm "The Inner Child'' và Talkshow ''Vá'' cùng các hoạt động tương tác như vẽ tranh canvas, sổ chiêm nghiệm, kẹo tâm trạng,... được tổ chức bởi nhóm sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã diễn ra tại The Hideout Garden Cafe.

Sự kiện thu hút hơn 300 khán giả là những người trẻ trong độ tuổi từ 17 - 27.

Một số hình ảnh trong buổi triển lãm

"The Inner Child" là triển lãm kết hợp giữa không gian trưng bày sáng tạo và các hoạt động tương tác, nhằm mang đến một góc nhìn toàn cảnh cho khán giả về những tổn thương trong quá khứ, biểu hiện và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống hàng ngày,... Từ đó giúp người tham gia chiêm nghiệm, nhìn nhận bản thân và chia sẻ về những tổn thương của chính mình.

Qua sự kiện, nhóm sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực về cách đối diện với tổn thương, góp phần tạo động lực, giúp người tham gia vượt qua tổn thương và yêu bản thân hơn.

Triển lãm có sự góp mặt của 11 câu chuyện - 11 người trẻ đến từ đa lĩnh vực: Bạn Ỉn Cheng (Tiktoker với gần 450.000 người theo dõi), anh Trương Chúc Linh (người chuyển giới), bạn Mai Huyền (sinh viên),... cùng với những hiện vật gắn liền với câu chuyện về trải nghiệm của họ xoay quanh "Đứa trẻ bên trong".

Người tham gia sự kiện được trải nghiệm lần lượt 3 khu vực trong triển lãm bao gồm: Khu 1: Khu Định nghĩa - Khu 2: Khu trưng bày hiện vật - Khu 3: Khu chiêm nghiệm với hoạt động tương tác - để có thể "bóc tách" từng khía cạnh của "Đứa trẻ bên trong", từ đó gợi mở góc nhìn tích cực về những tổn thương trong quá khứ. Kết thúc hành trình triển lãm, mỗi người tham gia sẽ tỉnh thức suy ngẫm về câu hỏi: "Liệu mình có đang bị ảnh hưởng bởi những tổn thương trong quá khứ hay không?".

Talkshow ''Vá'' được tổ chức từ 14h20 - 17h00 chiều thứ Bảy, ngày 16/12/2023, nằm trong khuôn khổ triển lãm The Inner Child. Talkshow được dẫn dắt bởi Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Lê Thế Hanh - một trong số những chuyên gia có uy tín trong tham vấn trị liệu tâm lý cho thanh thiếu niên. Talkshow đã giải đáp những nỗi lo ngại, những vấn đề do tổn thương trong quá khứ gây ra ở đa phương diện: bản thân, tình yêu, những mối quan hệ, gia đình,...