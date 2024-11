Mới đây, thông tin Smile 2 (Cười 2) chính thức bị cấm chiếu tại toàn bộ các phòng vé Việt Nam khiến cộng đồng mạng có dịp tranh luận không nghỉ. Vì sức nóng của phần phim đầu tiên vượt ngoài mong đợi nên sự việc này khiến không ít người hâm mộ hụt hẫng và chán nản. Tuy nhiên, việc Smile 2 bị “đóng băng” vô thời hạn tại thị trường phim Việt cũng gây ra luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn online.

Sau khoảng thời gian hoãn chiếu, Smile 2 chính thức bị cấm sóng khiến dân tình thất vọng

Một bên gật đù đồng tình về quyết định của Cục Điện ảnh, cho rằng Smile 2 hiển nhiên có quá nhiều phân cảnh bạo lực, máu me và chết chóc. Chính vì vậy, bộ phim không vượt qua vòng kiểm duyệt cũng là điều dễ hiểu. Phần còn lại móc nối với The Substance, nhận định rằng bom tấn 18+ nhà MUBI cũng sở hữu những khoảnh khắc nặng đô không kém, thậm chí còn ghê tởm hơn qua yếu tố body horror mà vẫn được lên sóng. Vậy lý do gì khiến Smile 2 không được diện kiến khán giả Việt khi giải pháp đơn giản nhất chính là cắt ghép gọn gàng, mượt mà như The Substance đã từng được làm?

Có ý kiến tin rằng, Smile 2 có nhiều phân đoạn tự tử gây sốc, dù cổ súy hay không nhưng hành động này trong bộ phim cũng khó có thể chấp nhận để ra rạp. Một vấn đề nữa liên quan đến góc nhìn văn hoá thần tượng khi bối cảnh của tác phẩm - nữ ca sĩ thần tượng Skye Riley (Naomi Scott) khốn khổ tìm cách thoát thân khỏi thực thể Smile, kéo theo một loạt rắc rối tác động trực tiếp tới sự nghiệp đỉnh cao của cô.

Smile 2 không thể ra rạp không chỉ do vấn đề bạo lực máu me

Một số bình luận của netizen:

- Cũng dễ hiểu vì phần 2 đẩy mạnh hù dọa gây ám ảnh rồi thêm mấy cảnh máu me, chưa kể liên quan đến góc nhìn thần tượng sân khấu. Về việc khai thác khía cạnh cá nhân thì phần đầu làm rất tốt. Sang phần này, nhân vật Skye chắc còn nhiều cái kinh hoàng hơn, nên bên duyệt mới quyết định không cho chiếu. Thôi chấp nhận đợi có bản đẹp trên web rồi tránh spoil đi các bạn.

- Có một sự thật là The Substance được chiếu còn Smile 2 thì không. Cái này không phải là do vấn đề máu me mà là phim này ảnh hưởng đến văn hóa đu thần tượng, mà có vẻ Nhà nước đang xây dựng trong thời gian gần đây, chứ máu me hay như nào thì hoàn toàn có thể cắt như The Substance mà.

- Kịch bản Smile 1 và 2 đều có nhiều cảnh tự tử mà nên chắc đó là lý do.

- Máu me thì gắn mác R hoặc C21 là đc chứ sao lại cấm chiếu nhỉ?

- Gì vậy trời! Smile 1 tui đi xem thấy ổn áp phết. Tính ra phần 2 tui đi xem tiếp mà.

- Không biết diễn tả sao nhưng nó nặng đô hơn phần 1 ý... Không qua kiểm duyệt của Việt Nam có thể hiểu được nên ai thích thì đợi lên app mà coi.

Nối tiếp diễn biến còn dang dở ở phần 1, Smile 2 mở đầu với phân cảnh Joel (Kyle Gallner), người cuối cùng chứng kiến Rose Cotter (Sosie Bacon), tự kết liễu bản thân tương tự như những nạn nhân trước của Smile. Tại đây, lời nguyền lan truyền tới Skye Riley, một siêu sao nhạc Pop nổi tiếng đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quay thế giới. Loạt hiện tượng quỷ dị bắt đầu xảy ra, ám ảnh tâm lý khiến Skye Riley dần kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Trước áp lực từ sự nổi tiếng lẫn nỗi sợ đang ăn mòn tâm trí, Skye buộc phải đối mặt với quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu nhằm chạy thoát khỏi thực thể Smile trước khi quá muộn.

Thực thể Smile tiếp tục gieo rắc chuỗi kinh hoàng tới khán giả và nạn nhân lần này chính là Skye Riley do Naomi Scott thủ vai

Sau 17 ngày công chiếu, Smile 2 đã ghi nhận mức doanh thu hơn 109 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng), một con số cực kỳ ấn tượng đối với thể loại phim kinh dị. Với kinh phí sản xuất là 28 triệu USD, siêu phẩm nhà Paramount được đánh giá đã bắt đầu sinh lời. Ngay từ khi công bố phần tiếp theo của thương hiệu đình đám này, bộ phim đã thu hút sự chú ý đông đảo của netizen nhờ sự góp mặt của Naomi Scott, ngôi sao trẻ đang lên của Hollywood. Với diễn xuất duyên dáng, linh hoạt cùng sắc vóc chuẩn chỉnh, cô được “chọn mặt gửi vàng” cho nhiều dự án tên tuổi như Aladdin, Power Rangers, Charlie’s Angels… Với sức hút khó cưỡng, Smile 2 được dự đoán sẽ tiếp tục ăn nên làm ra tại các phòng vé toàn cầu, trở thành một trong những tác phẩm kinh dị hot nhất 2024.