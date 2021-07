Siêu mẫu Thanh Hằng tiết lộ bí quyết bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức đề kháng mùa dịch

Duy trì sức đề kháng trong mùa dịch, giữ cơ thể khỏe đẹp là niềm mong mỏi của bất cứ ai, đặc biệt là chị em phụ nữ. Là một trong những hình mẫu của phụ nữ hiện đại, Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng không chỉ quan tâm đến ngoại hình mà còn chú trọng đến sức khỏe cá nhân, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khá nhạy cảm như hiện nay. Quan điểm về cái đẹp của Thanh Hằng cũng nhận được sự đồng tình của các chị em. Cô chia sẻ: "Phụ nữ đẹp là người phụ nữ toát ra những khí chất của sự tự tin, khỏe mạnh từ sâu bên trong". Tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến khá phức tạp, việc cắt giảm chi tiêu là cần thiết nhưng có một khía cạnh cần phải đầu tư tốt nhất đó chính là sức khỏe.



Để xây dựng và củng cố sức khỏe mùa dịch, Thanh Hằng luôn chú trọng đến việc bổ sung các sản phẩm giàu Vitamin C (đặc biệt là Vitamin C có chiết xuất tự nhiên) và các khoáng chất thiết yếu bởi theo cô một sức khỏe tốt sẽ là tiền đề vững chắc tạo nên khí sắc.

"Các sản phẩm của Sakura Beauty luôn là lựa chọn hàng đầu của Hằng bởi nguồn gốc chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, lành tính với hiệu quả lâu dài", Thanh Hằng chia sẻ. Cũng chính bởi sự tương đồng giữa tính cách bản thân và thương hiệu, Thanh Hằng đã lựa chọn trở thành Đại sứ thương hiệu Sakura Beauty và tin tưởng sử dụng các sản phẩm của Sakura Beauty cho cả bản thân và gia đình.

Với tinh thần cùng quyết tâm đồng lòng chống dịch, thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản Sakura Beauty do Thanh Hằng làm đại sứ thương hiệu cũng đã phát động chương trình chung tay cùng khách hàng đóng góp vào Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

Quỹ Vaccine phòng Covid-19 được Chính phủ thành lập với sứ mệnh huy động tập hợp các nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Không nằm ngoài hoạt động đầy ý nghĩa trên, với mỗi bộ đôi sức khỏe (bao gồm 2 sản phẩm: TPBCSK Sakura Vibrant & TPBVSK Sakura Oyster Extract) được bán ra, Sakura Beauty sẽ trực tiếp trích ra 150.000VNĐ thay mặt khách hàng góp thêm vào Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Đặc biệt hơn nữa, mỗi bộ đôi sức khỏe cũng sẽ được Sakura Beauty trợ giá ưu đãi 30%.

Sở hữu những công dụng vượt trội trong việc chăm sóc sức khỏe, bộ đôi TPBVSK Sakura Vibrant & TPBVSK Sakura Oyster Extract là thành quả của nhiều năm nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia Sakura Beauty. Các sản phẩm thực phẩm chức năng của Sakura Beauty không những làm đẹp da mà còn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Bộ đôi sức khỏe được Sakura Beauty lựa chọn trong chương trình này với mong muốn mang đến cho bạn và gia đình một giải pháp hữu hiệu giúp tăng đề kháng, bảo vệ và củng cố sức khỏe từ bên trong với 2 thành phần nổi bật là Vitamin C và ZinC.

Theo TS. Đào Hoàng Thiên Kim - Giảng Viên Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh Viện Da Liễu TPHCM: "Vitamin C giúp dưỡng sáng da, chống oxy hóa, tăng đề kháng. Zinc phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống miễn dịch. Kết hợp cả hai thành phần này sẽ là biện pháp bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp một cách hoàn hảo".

Thành phần Vitamin C được Sakura Beauty ưu tiên sử dụng trong các sản phẩm đều có chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Theo các chuyên gia Sakura Beauty, Vitamin C tự nhiên có khả năng hấp thu tốt hơn và an toàn hơn các loại Vitamin C tổng hợp và đặc biệt có thể sử dụng lâu dài mà không gây ra sự tích tụ độc hại nào cho cơ thể.

TPBVSK Sakura Vibrant là sự kết hợp theo công thức chuẩn chuyên gia Nhật Bản giữa Vitamin C chiết xuất hoàn toàn từ trái Yuzu (được xem là siêu thực phẩm của xứ anh đào với hàm lượng Vitamin C gấp 60 lần trái chanh) kết hợp cùng L-Cysteine, Vitamin E, B2, B6 không những giúp dưỡng sáng da từ bên trong, duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể.

TPBVSK Sakura Oyster Extract với tinh chất hàu tươi từ vùng biển sâu Miyagi Nhật Bản sử dụng công nghệ Proton chuẩn Sashimi giữ lại tất cả những chất bổ dưỡng tinh khiết nhất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, TPBVSK Sakura Oyster Extract còn chứa ZinC hàm lượng cao và các loại vitamin nhóm B góp phần nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Hãy cùng Sakura Beauty chung tay đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Không chỉ bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình, mỗi BỘ ĐÔI SỨC KHỎE được tới tay người dùng là Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 lại sáng lên chút hy vọng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

● Website chính thức: https://sakurabeauty.vn

● Showroom chính thức: 204 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM

● Hotline Sakura Beauty Việt Nam miễn phí: 1900 7218

Sản phẩm được phân phối bởi:

Công ty TNHH Vận chuyển Bầu Trời Xanh

Địa chỉ: Trung Tâm Dịch Vụ KCN Amata, Đường Amata, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thực phẩm này ko phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.