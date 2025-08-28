Tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, dàn nghệ sĩ Việt phải nhanh chóng thích nghi với cường độ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Chương trình này được xây dựng như một khóa huấn luyện quân sự thực thụ. Khi thực hiện các thử thách, không ít sao Việt đã gặp phải chấn thương.

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú đã lên tiếng thông báo rời Sao Nhập Ngũ 2025. Người đẹp sinh năm 1991 gửi lời cảm ơn tới khán giả và chúc các nghệ sĩ còn lại sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trước đó, Minh Tú đã bị chấn thương nặng do mất đà, ngã xuống nền đất khi tham gia chương trình.

"Tuy rằng thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt, nhưng quãng thời gian ở đây đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm và tình cảm đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả, và chúc các đồng đội của tôi sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc", cô viết.

Siêu mẫu Minh Tú xác nhận rời chương trình Sao Nhập Ngũ 2025

Trước đó, người đẹp sinh năm 1991 đã bị chấn thương nặng 1 bên chân do mất đà, ngã xuống nền đất trong phần kéo co 4 người

Trong clip, cô bật khóc, đứng chống nạng xúc động chia sẻ trước các đồng đội của mình: "Tôi có việc phải xử lý gấp, không thể tiếp tục ở đây cùng với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ nữa. Tôi rất là vui và hạnh phúc khi được là một phần tham gia vào chương trình và được gặp gỡ các đồng chí.

Hy vọng các đồng chí có thể cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Tôi cảm ơn rất nhiều mọi người đã đồng hành, giúp đỡ trong quá trình khi tôi học tập và bị chấn thương". Khi nghe những lời chia sẻ của Minh Tú, Chi Pu và Hòa Minzy không giấu được sự xúc động và lo lắng.

Ở vòng phỏng vấn của chương trình, Minh Tú còn bày tỏ mong muốn tiếp tục được góp mặt tại Sao Nhập Ngũ trong tương lai: "Nếu một mùa Sao Nhập Ngũ nào nữa hy vọng tôi vẫn có thể trở thành một phần của chương trình".

Minh Tú bật khóc chia sẻ chuyện rời chương trình trước các đồng đội

Dàn sao tiếc nuối khi nữ siêu mẫu 9x thông báo dừng tham gia Sao Nhập Ngũ 2025

Trước đó, ở tập 3 Sao Nhập Ngũ 2025, Ninh Dương Lan Ngọc đã xin dừng tham gia chương trình. Quyết định này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng. Trong khoảnh khắc chia tay, nữ diễn viên còn gửi lời động viên đến Minh Tú và LyLy, mong cả hai tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính".