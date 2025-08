Showbiz có đúng 1 mỹ nam "thượng đẳng giữa chúng sinh bình đẳng": Visual độc nhất vô nhị, không thể nào chê nổi

Trong số những sao nam đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, Thừa Lỗi là cái tên đáng chú ý bậc nhất. Không phải là một gương mặt trẻ khi đã 31 tuổi, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2018, thế nhưng Thừa Lỗi chỉ thực sự tạo được tiếng vang từ năm 2022 mà thôi, nhờ sức nóng từ bộ phim Vân Chi Vũ.

Còn nhớ ở thời điểm Vân Chi Vũ phát sóng, Thừa Lỗi dù không phải nam chính nhưng lại nhận được vô số tình cảm của khán giả thông qua vai nam phụ Cung Thượng Giác. Trong phim, đây là nhân vật vô cùng quan trọng ở Cung Môn, từng nhiều lần vào sinh ra tử trên giang hồ.

Cung Thượng Giác là nhân vật giúp tên tuổi của Thừa Lỗi đến gần hơn với công chúng.

Qua diễn xuất của Thừa Lỗi, Cung Thượng Giác hiện lên với đầy sự khôn ngoan, lão luyện, quyết đoán và mạnh mẽ. Dẫu vậy, điều đặc biệt nhất làm nên sức hấp dẫn của nhân vật này, đó là ngoại hình cực phẩm cùng với việc Cung Thượng Giác nhiều lần tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo, xem thường chúng sinh dù thực chất, anh ta cũng không phải một người như vậy. Đằng sau lớp vỏ bọc đó, Cung Thượng Giác là người luôn lo lắng cho gia đình, muốn giúp đỡ em mình trưởng thành một cách nhanh nhất để gánh vác trọng trách.

Khung hình từng rất viral của Thừa Lỗi ở thời điểm Vân Chi Vũ phát sóng.

Vai diễn Cung Thượng Giác có rất nhiều cảnh viral, một trong số đó là cảnh anh ta cưỡi ngựa, đôi mắt ánh lên vẻ mọi thứ trên đời đều chẳng đáng được coi trọng. Cũng chính vì phân cảnh này, netizen mới nói rằng Cung Thượng Giác mang khí chất "chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng". Tất nhiên, đây là một lời khen dành cho nhân vật cũng như màn hóa thân của Thừa Lỗi.

Màn kết duyên của Thừa Lỗi và Châu Dã ở Cẩm Nguyệt Như Ca thực sự rất đáng để mong chờ.

Thừa Lỗi sở hữu vẻ đẹp nam tính cùng khí chất mạnh mẽ, rất hợp với dạng vai tướng quân.

3 năm kể từ sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi chưa có thêm vai diễn nào thực sự bùng nổ như vậy. Thế nhưng sắp tới, mọi thứ hứa hẹn sẽ khác khi anh cùng với Châu Dã cùng góp mặt trong Cẩm Nguyệt Như Ca - bộ phim được chờ nhất tháng 8 này. Ở tác phẩm mới này, Thừa Lỗi đảm nhận vai Tiêu Giác, một tướng quân trẻ tuổi, can trường, cực kỳ thông minh và mang trên mình một mối thù to lớn. Anh và nữ chính Hòa Yến (Châu Dã) hứa hẹn sẽ có những màn đấu trí căng thẳng, sau đó dần thấu hiểu, yêu nhau, cùng sánh vai vượt qua nhiều biến cố.

Thừa Lỗi trong phim Dữ Tấn Trường An.

Bên cạnh Tiêu Giác của Cẩm Nguyệt Như Ca, Thừa Lỗi còn có một vai diễn khác cũng rất đáng để mong chờ, đó là Tấn An của Dữ Tấn Trường An. Ở bộ phim này, Thừa Lỗi vào vai một chàng trai trẻ bị mất trí nhớ vì trọng thương, sau đó được nữ tướng quân Lê Sương (Tống Dật) cứu mạng. Anh theo cô về quân doanh, cùng cô chinh chiến sa trường, giữa hai người cũng vì thế mà dần nảy sinh tình cảm sâu đậm. Nhưng rồi theo thời gian, ký ức của Tấn An trở lại, anh nhớ ra mình chính là Trấn Thế Vương của nước Đại Diêu. Cũng từ đây, Lê Sương và Tấn An phải đứng ở hai bên bờ chiến tuyến.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên nên duyên ở phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa.

Một bộ phim khác cũng rất đáng chờ đợi của Thừa Lỗi là Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Ở bộ phim này, Thừa Lỗi vào vai một vị sếp ở thời hiện đại, bất ngờ trở thành một vị bạo quân. Nhưng điều thú vị hơn là, anh ta phát hiện ra không chỉ có mình là người xuyên không, mà còn cả cô nàng "yêu phi họa quốc" Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) nữa.

Với việc liên tiếp tham gia các dự án phim lớn, đảm nhận những nhân vật mang màu sắc khác nhau và có nhiều không gian để thể hiện diễn xuất, Thừa Lỗi được kỳ vọng có thể vụt sáng, trở thành một "thế lực mới" ở làng giải trí Trung Quốc.