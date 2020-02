Show thực cảnh “có giá trị văn hóa lịch sử tại Việt Nam” với hơn 500 diễn viên thu hút gần 2 triệu lượt khách sau 2 năm công chiếu

Ở thành phố Las Vegas (Mỹ), 85 diễn viên nhào lộn trên làn nước trong "O show" của đoàn xiếc Cirque du Soleil vừa đón tiếp lượt khách thứ 17 triệu sau 11 năm biểu diễn. Con số này bằng gần một nửa lượng khách đến Las Vegas hàng năm.

Công nghệ phục vụ những nghệ sĩ biểu diễn dưới nước của O show. Ảnh: Cnet.

Hàng loạt show thực cảnh ở Trung Quốc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu như "Ấn tượng Lệ Giang", "Ấn tượng Hồ Tây"... đã mang về một tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 triệu USD) mỗi năm cho nền kinh tế nước này, kể từ khi buổi diễn đầu tiên được tổ chức ở Quế Lâm năm 2003.

Tại Việt Nam, show thực cảnh "Ký ức Hội An" sau gần hai năm ra mắt đã đón gần 2 triệu lượt khách. Ấn tượng, xúc động và tự hào - đó là cảm nhận rất nhiều du khách đến với "Ký ức Hội An" - show diễn thực cảnh được The Guide Awards được vinh danh năm 2019 là "Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay Việt Nam".

The Guide Awards 2019 vinh danh Show diễn Ký Ức Hội An là "Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay tại Việt Nam".

Còn các hãng thông tấn lớn trên thế giới đánh giá show diễn đã "trở thành hiện tượng toàn cầu", giúp tăng thời gian lưu trú của khách đến phố cổ Hội An và được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho ngành du lịch địa phương.

"Ký ức Hội An là điểm đến cho những người muốn đắm chìm trong không gian nghệ thuật khi tới du lịch tại thành phố này. Buổi diễn khiến tôi được sống trong cảm xúc và ấn tượng bởi các loại hình múa, xiếc, âm nhạc, ánh sáng và trang phục. Chương trình thực sự sáng tạo với rất nhiều nỗ lực của nhà sản xuất và hàng trăm diễn viên nghệ sĩ", anh Amarai, du khách đến từ Vương quốc Bỉ, chia sẻ.

Ông Grepl Vitezslav, Đại sứ Cộng hoà Czech tại Việt Nam, cho biết, lịch sử của thành phố cổ Hội An được mô tả rất tinh tế và thú vị, trong đó có sự hội nhập và giao thoa của những nền văn hóa đa dạng tại đây như Việt Nam, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Pháp, Trung Quốc... "Tôi đã xem rất nhiều show diễn tại các quốc gia khác, nhưng đây là show tuyệt vời nhất mà tôi từng thưởng thức", ông Vitezslav nói.

Show thực cảnh ở Hội An hội tụ hơn 500 diễn viên trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2, khán đài có sức chứa 3.300 người nằm trên Cồn Hến, phường Cẩm An. Trong 60 phút, chương trình mang đến khán giả một góc nhìn về lịch sử, văn hoá của Hội An, từ thuở khai hoang lập ấp đến thời ký thương cảng sầm uất. Tất cả được truyền tải đến người xem bằng âm thanh, ánh sáng, vũ đạo chuyên nghiệp và biểu cảm của các diễn viên xuyên suốt 5 màn.

Tà áo dài là hình ảnh xuyên suốt trong 5 màn của show thực cảnh Ký Ức Hội An.

Theo Gami Theme Park đơn vị sản xuất, hàng trăm tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng ngoài trời hiện đại đã được sử dụng. Các hiệu ứng được sử dụng nhịp nhàng nhằm nổi bật câu chuyện trong show diễn. Ví dụ, trong cảnh 100 cô gái Việt mặc áo dài đi trên một con đường - biểu trưng cho dòng thời gian đã qua của Hội An, màu sắc của áo dài liên tục biến đổi tạo nên những bí ẩn ấn tượng, điều mọi người thường ít thấy ở trang phục này.

Show thực cảnh tại Hội An còn nhận được sự đồng hành của ban cố vấn bao gồm những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật gạo cội của Việt Nam. Những cái tên nổi bật được kể đến như kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, nhà sử học Dương Trung Quốc trong vai trò cố vấn kịch bản; giảng viên Thanh Hằng - trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phụ trách biên đạo múa; trang phục được cố vấn bởi họa sĩ - nhà nghiên cứu sử học và mỹ thuật Trịnh Quang Vũ.

Một hoạt cảnh trong màn thứ tư, tái hiện tshời kỳ vàng son của Hội An.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng: "Ký ức Hội An là một sản phẩm du lịch hết sức độc đáo. Chương trình nghệ thuật thực sự ấn tượng, đã có những đóng góp tích cực và thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam".

Ấn tượng, xúc động và tự hào - đó là cảm nhận rất nhiều du khách đến với "Ký Ức Hội An"

Bà Vũ Thị Phương, đại điện Gami Theme Park, đơn vị đầu tư sản xuất chương trình cho rằng, "Sự ra đời của show thực cảnh Ký Ức Hội An đã đánh dấu Hội An trên bản đồ thế giới như một điểm đến mới không chỉ của nghệ thuật biểu diễn đẳng cấp, dựa vào văn hóa Việt Nam, trí tuệ Việt Nam. Đổi mới giá trị, nâng tầm văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua sản phẩm du lịch đặc biệt như Ký Ức Hội An cũng chính là góp phần vào lưu giữ di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững".